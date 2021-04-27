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Микротрешка за $62 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас

27.04.2021 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Мы продолжаем обозревать рынок столичной недвижимости с помощью сервиса Onliner «Дома и квартиры» . Однокомнатные и двухкомнатные квартиры мы уже посмотрели. На очереди трешки, стоимость которых не превышает $75 000 по курсу. 

$62 000 в эквиваленте и 49,5 «квадрата»

В Чижовке, на улице Уборевича, продается миниатюрная трешка с жилой площадью всего 34 кв. м. В квартире заменена электрика и сантехника. Ремонт сделан в светлых спокойных тонах, комнаты обставлены корпусной мебелью. В целом обстановка довольно минималистичная. Находится в пятиэтажке 1970 года. Недалеко — детский сад, школа, магазины и больница.

Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас

$67 500 по курсу и 65,5 «квадрата»

В Сухарево на одноименной улице тоже можно купить жилье, причем в относительно новом доме по сравнению с другими в этой подборке. Панельку рядом с Семейным сквером построили в 1994 году. Владельцы утверждают, что от сотен других ее отличают дружные соседи. Ну и еще здание оборудовано видеонаблюдением, но этим вряд ли кого-то удивишь в XXI веке. Развитой инфраструктурой, пожалуй, тоже: детские сады, школа, магазины уже давно стали привычными атрибутами городской жизни.

Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас

73 000 у. е. и 55 «квадратов»

Еще одну крохотную трешку предлагают в кирпичном доме 1964 года на Куприянова. Мини-кухня размером чуть больше 5 кв. м, две узенькие спальни, просторная (относительно других комнат) гостиная, обустроенная лоджия с местом для отдыха. Все, что есть на фотографиях, прежние хозяева готовы оставить новым жильцам.

Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас

$73 000 в эквиваленте и 61,9 «квадрата»

Рассчитывая на такую сумму, можно поселиться в панельке на улице Надеждинской. Возраст дома — 52 года. Пять лет назад в нем закончили капитальный ремонт, включавший замену коммуникаций и установку счетчиков. Судя по фотографиям, руки строителей касались и квартиры: новые обои, двери, ламинат, плитка. «Окна выходят на разные стороны. Двор зеленый, тихий, с малой интенсивностью движения. В любое время есть парковочное место. Под окнами обустроенная детская площадка и небольшое поле для футбола и баскетбола», — пишет собственник. А еще добавляет, что в 200 метрах — два детских сада, школа, обустроен стадион с тренажерами, воркаут-плошадкой и велотреком, а также супермаркеты, салоны красоты и прочие прелести городской жизни. До станции «Ковальская слобода» — две остановки на общественном транспорте, до Лошицкого парка — пять.

Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас

$73 500 по курсу и 67 «квадратов»

Аккуратное жилье с современной мебелью продается в панельном доме, возведенном в 1974 году на улице Жудро. Его внешний вид не раздражает: никаких аляповатых цветов на обоях и прочей вкусовщины, которая нравится далеко не всем. Здесь же вряд ли придется много чего переделывать. Возле дома по классике детские сады, школы, магазины, почта, теннисный корт и бассейн, а еще парк. Находится квартира в 15 минутах ходьбы от станции метро «Спортивная».

Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас
Микротрешка за 000 по курсу. Какие квартиры продают в Минске прямо сейчас

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Мы продолжаем обозревать рынок столичной недвижимости с помощью сервиса Onliner «Дома и квартиры» . Однокомнатные и двухкомнатные квартиры мы уже посмотрели. На...
 
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