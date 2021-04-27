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Линдеманн запел на русском, Хаски отравился топором, а L’One выпустил очень смешной альбом. «Злобный критик» снова выходит на тропу войны

27.04.2021 15:15 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Если долго слушать новый альбом L’One, можно составить подробную карту Якутска и окрестностей, а заодно выучить странные позы в сексе. Мы — смелые парни, поэтому «Восход 1» (не «Спутник V») изучили внимательно и выписали самые яркие цитаты. А заодно обсудили в подкасте «Злобный критик» смерть Хаски от каши из топора, мордобой имени Басты и сочный русский Тилля Линдеманна.

Слушать подкаст в Яндекс.Музыке и ITunes

Тизер

  • Кипелов или московские проститутки: кто же научил Тилля Линдеманна русскому языку? Солист Rammstein перепел русскую военную песню «Любимый город» для фильма Тимура Бекмамбетова. Куда же смотрели ветеранские организации?
  • Как Хаски отравился топором. Обсуждаем новый видеоперформанс бурятского рэпера. Как поднять $3000, продав NFT-видео солистке Pussy Riot?
  • Баста уходит в бокс. Василий Вакуленко открывает боксерский промоушен GazFight. Увидим ли мы бой Киевстонера и Вити АК-47?
  • «Перемываем косточки» нового альбома L’One. Почему ему тепло «даже в –40» и при чем тут якутские пацаны?

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Если долго слушать новый альбом L’One, можно составить подробную карту Якутска и окрестностей, а заодно выучить странные позы в сексе. Мы — смелые парни, поэтому...
 
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