Линдеманн запел на русском, Хаски отравился топором, а L’One выпустил очень смешной альбом. «Злобный критик» снова выходит на тропу войны

Источник материала: Onliner

Если долго слушать новый альбом L’One, можно составить подробную карту Якутска и окрестностей, а заодно выучить странные позы в сексе. Мы — смелые парни, поэтому «Восход 1» (не «Спутник V») изучили внимательно и выписали самые яркие цитаты. А заодно обсудили в подкасте «Злобный критик» смерть Хаски от каши из топора, мордобой имени Басты и сочный русский Тилля Линдеманна.

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Тизер

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