Бесправница устроила ДТП на машине каршеринга. Могла ли она взять авто по чужому аккаунту?

Источник материала: Tut.by

На прошлой неделе в Минске на улице Притыцкого случился банальный «паровозик» из трех машин. Одна из них — BMW 320i — принадлежит службе каршеринга Anytime. Это ДТП вполне можно было бы назвать рядовым, если бы не одна деталь: за рулем каршеринговой машины была бесправница. AUTO.TUT.BY попытался понять, как так могло получится, если для регистрации в приложении требуется фото водительского удостоверения.

Видео: tiktok.com/@kokobyy

Представители Anytime пока не комментируют эту конкретную ситуацию «до принятия решения компетентными органами» — сейчас этим делом занимается милиция.

Некоторые подробности о происшествии AUTO.TUT.BY рассказали в столичной ГАИ:

— За рулем каршерингового автомобиля находилась девушка 2002 года рождения, — рассказал начальник отдела агитации и пропаганды УГАИ ГУВД Мингорисполкома Артем Нехай. — В ходе разбирательства установлено, что она не имеет права на управление транспортными средствами и никогда водительского удостоверения не имела. Также ведется разбирательство по установлению лиц, причастных к передаче транспортного средства лицу, не имеющему права на управление.

Как девушка заполучила действующий аккаунт от каршеринга? Во-первых, машину ей мог передать другой человек, который уже зарегистрирован в сервисе. Во-вторых, речь может идти и о краже аккаунта. Последний способ получил свое распространение в России. Отметим, что оба этих варианта незаконны, но если история с использованием чужого аккаунта подтвердится, это будет первый такой случай в Беларуси.

— Здесь есть важный технический момент: аккаунт от каршеринга украсть нельзя — там нет логина и пароля, но можно украсть ваши персональные данные и создать аккаунт без вашего согласия. Или, например, украсть ваш смартфон, ведь аккаунт привязан к номеру телефона, — объяснила AUTO.TUT.BY представитель сервиса Anytime Алена Балакирева.

По ее словам, кража персональных данных происходит во всех странах мира и эта история не только про каршеринг.

— Под разными предлогами у людей выманивают данные паспортов, водительских удостоверений, а также селфи с правами — эти снимки необходимы для регистрации в системе каршеринга. Цели использования таких данных — совершенно разные, и аккаунт в каршеринге — это минимальное зло которое можно сделать с вашими персональным данными, — продолжает представитель сервиса. — Например, такие снимки просят при устройстве на работу водителем-экспедитором и еще до вызова на собеседования просят прислать такой комплект документов.

Здесь, кстати, есть хитрость: во время фотографирования нужно физически прикрепить на права стикер, на котором от руки написать название организации, куда вы отправляете снимок. Для чего? Если на фотографии вырезать этот стикер фотошопом, система безопасности каршеринга такой снимок не пропустит, и создать поддельный аккаунт не получится.

К тому же создание аккаунта — тоже непростое дело: нужно украсть не просто один документ, а комплект документов, включая селфи с правами. Нужно привязать действующую банковскую карту — система проверяет ее валидность. Также должен быть привязан действующий номер телефона.

Что грозит за использование чужого аккаунта?

— Во-первых, есть ответственность за кражу и использование чужих персональных данных. Во-вторых, по закону, поездка на каршеринговой машине в этом случае будет считаться угоном, — предупреждает Алена Балакирева. — И наконец, в-третьих, человек, который незаконно сел за руль и попал в ДТП, будет полностью возмещать ущерб всем пострадавшим в ДТП автомобилей.

За неправомерное завладение транспортным средством и поездки на нем без цели хищения можно получить до пяти лет тюрьмы.

Бороться с лже-аккаунтами будут с помощью «живых» фотографий

— Уже почти год в российском Anytime (там холдинг работает под брендом «Делимобиль») действует система так называемых живых 3D-фотографий Liveness, — рассказала Алена Балакирева. — Иногда перед поездкой приложение просит пользователя сделать селфи, где надо немного покрутить головой. Это чем-то напоминает технологию Face ID или аналогичную. Эта штука нам позволила на 100% решить вопрос с фейковыми аккаунтами. За год мы уже прогнали всю базу пользователей через эту систему — и выявили фейковые аккаунты. Внедрение такой новинки в Беларуси — это вопрос недалекого будущего.

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