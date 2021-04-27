ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Hyundai представила Kona N - первый кроссовер в своей спортивной линейке

27.04.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai провела виртуальную презентацию новой модели спортивной линейки N — это Kona N, которая стала первым «заряженным» кроссовером марки. До недавнего времени семейство N-моделей состояло из хэтчбеков — i20 N, i30 N, i30 Fastback N и Veloster N.


Под капот Kona N получила двухлитровую турбо-«четверку» GDI, развивающую 280 л.с. (ее можно кратковременно поднять до 290 л.с. в режиме N Grin Shift) и 392 Нм крутящего момента. В паре с ней трудится 8-ступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением. C таким силовым агрегатом до 100 км/ч Kona N снаряженной массой без малого 1500 кг может разгоняться за 5,5 секунды (с активированной функцией Launch Control), максимальная скорость составляет 240 км/ч.


Из других особенностей «горячей» новинки Hyundai — дифференциал повышенного трения с электронным управлением, усиленный каркас кузова, усовершенствованная структура стоек подвески, особый аэродинамический обвес, включающий раздвоенный задний спойлер на крыше и боковые «юбки», 19-дюймовые кованые колесные диски, спортивная тормозная система и шины.



В салоне Kona N — вставки синего цвета, спортивные сиденья, металлические накладки на педали, цифровая приборная панель с 10-дюймовым экраном и проекционный дисплей с особой графикой (с эффектом компьютерной игры).


Продажи кроссовера Kona N начнутся летом этого года, стоимость в компании объявят позже. В следующем году Hyundai намерена расширить линейку автомобилей N и N Line до 18 моделей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Hyundai провела виртуальную презентацию новой модели спортивной линейки N - это Kona N, которая стала первым «заряженным» кроссовером марки.
 
Новости дня
Новости разные
 
Погрузчик зацепил микроавтобус на загородной дороге, тот улетел в кювет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by