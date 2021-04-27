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Hyundai представила Kona N - первый кроссовер в своей спортивной линейке
Источник материала: Tut.by
Компания Hyundai провела виртуальную презентацию новой модели спортивной линейки N — это Kona N, которая стала первым «заряженным» кроссовером марки. До недавнего времени семейство N-моделей состояло из хэтчбеков —
Под капот Kona N получила двухлитровую турбо-«четверку» GDI, развивающую 280 л.с. (ее можно кратковременно поднять до 290 л.с. в режиме
Из других особенностей «горячей» новинки Hyundai — дифференциал повышенного трения с электронным управлением, усиленный каркас кузова, усовершенствованная структура стоек подвески, особый аэродинамический обвес, включающий раздвоенный задний спойлер на крыше и боковые «юбки», 19-дюймовые кованые колесные диски, спортивная тормозная система и шины.
В салоне Kona N — вставки синего цвета, спортивные сиденья, металлические накладки на педали, цифровая приборная панель с 10-дюймовым экраном и проекционный дисплей с особой графикой (с эффектом компьютерной игры).
Продажи кроссовера Kona N начнутся летом этого года, стоимость в компании объявят позже. В следующем году Hyundai намерена расширить линейку автомобилей N и N Line до 18 моделей.
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Компания Hyundai провела виртуальную презентацию новой модели спортивной линейки N - это Kona N, которая стала первым «заряженным» кроссовером марки.
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