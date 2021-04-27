Hyundai представила Kona N - первый кроссовер в своей спортивной линейке

Источник материала: Tut.by

Компания Hyundai провела виртуальную презентацию новой модели спортивной линейки N — это Kona N, которая стала первым «заряженным» кроссовером марки. До недавнего времени семейство N-моделей состояло из хэтчбеков — i20 N , i30 N , i30 Fastback N и Veloster N.





Под капот Kona N получила двухлитровую турбо-«четверку» GDI, развивающую 280 л.с. (ее можно кратковременно поднять до 290 л.с. в режиме N Grin Shift ) и 392 Нм крутящего момента. В паре с ней трудится 8-ступенчатый «робот» с двойным «мокрым» сцеплением. C таким силовым агрегатом до 100 км/ч Kona N снаряженной массой без малого 1500 кг может разгоняться за 5,5 секунды (с активированной функцией Launch Control), максимальная скорость составляет 240 км/ч.





Из других особенностей «горячей» новинки Hyundai — дифференциал повышенного трения с электронным управлением, усиленный каркас кузова, усовершенствованная структура стоек подвески, особый аэродинамический обвес, включающий раздвоенный задний спойлер на крыше и боковые «юбки», 19-дюймовые кованые колесные диски, спортивная тормозная система и шины.









В салоне Kona N — вставки синего цвета, спортивные сиденья, металлические накладки на педали, цифровая приборная панель с 10-дюймовым экраном и проекционный дисплей с особой графикой (с эффектом компьютерной игры).





Продажи кроссовера Kona N начнутся летом этого года, стоимость в компании объявят позже. В следующем году Hyundai намерена расширить линейку автомобилей N и N Line до 18 моделей.