«Наделал детей - развлекай». Посмотрите, как папа-собака очень не хочет играть со щенками

Источник материала: Tut.by

Воспитывать детей — нелегкая задача, а если их несколько, то тем более. И это в полной мере относится и к щенкам. Наверное поэтому герой следующего ролика так не хочет заниматься малышами. Хозяин собаки, увидев это, решил подшутить над своим питомцем: парень начал толкать джек-рассел-терьера с кровати, куда три щенка не могли взобраться, на пол. Получилось забавно: ролик в TikTok набрал более 3 млн просмотров.