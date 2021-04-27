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«Наделал детей - развлекай». Посмотрите, как папа-собака очень не хочет играть со щенками

27.04.2021 15:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Воспитывать детей — нелегкая задача, а если их несколько, то тем более. И это в полной мере относится и к щенкам. Наверное поэтому герой следующего ролика так не хочет заниматься малышами. Хозяин собаки, увидев это, решил подшутить над своим питомцем: парень начал толкать джек-рассел-терьера с кровати, куда три щенка не могли взобраться, на пол. Получилось забавно: ролик в TikTok набрал более 3 млн просмотров.

@ibankoval
 
 
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Пользователи TikTok в комментариях прозвали щенков спиногрызами.
 
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