Что будет, если глотнуть воды в бассейне? Врач отвечает на простой вопрос

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Что будет, если случайно наглотаться воды в бассейне? Врач-терапевт Артем Кошкин отвечает на « Простой вопрос ».



Артем КошкинВрач-терапевт 2-й городской клинической больницы Минска

— Если в бассейне соблюдаются все правила очистки воды, то вода в нем будет продезинфицирована и в ней будет такая концентрация микроорганизмов, которая вряд ли способна вызвать инфекционные заболевания из-за случайного глотка. Такое может быть в исключительных случаях.

Наиболее опасными для здоровья человека в бассейне могут оказаться не микроорганизмы, а дезинфектанты и их соединения, например, хлор.

Соединения хлора активно используются в бассейнах из-за их высокой эффективности и дешевизны. Эффективность хлора подтверждается его тропностью (привязанностью — прим. HEALTH.TUT.BY) по отношению к 99% микроорганизмов, а также его длительным действием. Однако при взаимодействии хлора с органическими веществами, находящимися в воде, образуются опасные соединения — тригалометаны . Самым распространенным среди них является хлороформ — высокотоксичное соединение хлора, обладающее канцерогенными свойствами. Данная проблема в бассейнах решается применением фильтров, которые помогают своевременного удалять эти токсичные вещества, а также заменой метода дезинфекции воды.



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Поэтому глотать воду в бассейне не стоит в первую очередь из-за дезинфектантов. Если это произошло случайно и вы заметили признаки отравления, следует обратиться за медицинской помощью.

Следует быть осторожнее с водой в бассейне и по той причине, что не все люди одинаково относятся к своей гигиене. При посещении общественного бассейна всех настоятельно просят принять душ — и это не просто прихоть. Во-первых, это уважение к гигиене остальных посетителей. Во-вторых, остатки лосьонов, кремов, дезодорантов, а также биологических секретов (пот, слюна, моча и т.д.), вступая в реакцию с хлором, наиболее часто используемым для дезинфекции воды, образуют токсические летучие соединения. Они вызывают покраснение и раздражение глаз, сухость кожи и слизистых оболочек и т.д.

К слову, после посещения бассейна также рекомендуется принимать душ — для очищения волос, кожи от обеззараживающих компонентов воды из бассейна, а также остатков органических веществ других посетителей бассейна.