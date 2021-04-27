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В Лошице лошадь внезапно выбежала на дорогу перед автомобилем
Источник материала: Tut.by
Днем 27 апреля в Лошице лошадь выбежала на дорогу прямо перед автомобилем. Водитель, увидев животных на разделительной полосе, заблаговременно начал перестраиваться правее, а когда лошадь помчалась на дорогу, успел затормозить. Смотрите, как это было.
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Водитель заблаговременно начал перестраиваться правее, а когда лошадь помчалась на дорогу, успел затормозить.
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