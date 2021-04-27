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В Беларуси лидера Партии зеленых арестовали на 15 суток
Источник материала: АФН
Лидер Партии зеленых Дмитрий Кучук арестован на 15 суток.
Он осужден по «народной статье» 24.23.
27 апреля Кучук перестал выходить на связь. В это время неизвестные пытались проникнуть в офис партии. Позже его телефон был найден в офисе.
Партия зеленых подала заявку на «Чернобыльский путь», но Мингорисполком отказал ей.
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Лидер Партии зеленых Дмитрий Кучук арестован на 15 суток.
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