В Беларуси лидера Партии зеленых арестовали на 15 суток

Источник материала: АФН

Лидер Партии зеленых Дмитрий Кучук арестован на 15 суток.

Он осужден по «народной статье» 24.23.

27 апреля Кучук перестал выходить на связь. В это время неизвестные пытались проникнуть в офис партии. Позже его телефон был найден в офисе.

Партия зеленых подала заявку на «Чернобыльский путь», но Мингорисполком отказал ей.