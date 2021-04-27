"Спланирован ряд учений в рамках ОДКБ, а в сентябре ждём таджикистанский воинский контингент на совместном стратегическом учении "Запад-2021"", - сказал Шойгу во вторник на переговорах с министром обороны Таджикистана Шерали Мирзо.





пишет interfax.by Он отметил, что РФ для укрепления боевого потенциала Вооружённых сил республики осуществляет поставки российского вооружения и техники, готовит на безвозмездной основе в российских военных вузах квалифицированные кадры для таджикистанской армии,interfax.by





"В настоящее время у нас обучаются более пятисот ваших военнослужащих, а на фондах 201-й российской военной базы ежегодно проходят подготовку до тысячи младших специалистов. Готовы увеличить количество как обучаемых, так и специальностей", - сказал министр обороны РФ.











