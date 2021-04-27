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Таможня не разрешила ввезти в Беларусь 500 бит - их признали холодным оружием

27.04.2021 15:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

По документам, деревянные биты были сувенирной продукцией.




Грузовик с разными товарами, среди которых было 500 деревянных бит, остановили на украинско-белорусской границе. Брестские таможенники заподозрили, что перемещение бит через границу может быть запрещено. Товар направили на экспертизу.

По документам, биты были сувенирной продукцией. Водитель, гражданин Украины, вез их фирме-получателю в Минский район. Судя по фото, на часть бит нанесена надпись "Массажер".

И вот предположения таможенников подтвердил специалист Госкомитета судебных экспертиз, отнеся биты к категории холодного оружия. А перевозить его через границу можно лишь при наличии разрешительных документов. Это значит, что товар пытались ввезти на территорию Евразийского экономического союза незаконно.

Биты изъяты до решения суда, который может их конфисковать, а таможня проводит проверку, сообщает Государственный таможенный комитет Беларуси, пишет Kp.by
 
 
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По документам, деревянные биты были сувенирной продукцией.
 
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