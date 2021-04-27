Китай цензурирует новости о победе Хлои Чжао на «Оскаре»

Источник материала: Onliner

Триумфатором «Оскара» в этом году стала драма «Земля кочевников», картина взяла почти все главные награды — «Лучший фильм», «Лучший режиссер» и «Лучшая женская роль» (Фрэнсис МакДорманд). Однако на родине режиссера ленты Хлои Чжао этим новостям, похоже, не рады.

The Wall Street Journal сообщает , что из китайских соцсетей и поисковиков удаляют информацию о победе Чжао. Крупные СМИ вроде China Central Television, Xinhua News Agency и People’s Daily проигнорировали «Оскар» и тот факт, что впервые главную голливудскую награду за режиссуру получила китаянка. Впрочем, некоторые ресурсы все же написали о Хлое Чжао. Издание The Global Times назвало «Землю кочевников» фильмом «типично американским и далеким от реальной жизни китайцев».

Предположительно, такое отношение к Хлое Чжао в ее родной стране связано с высказываниями режиссера о Китае: в интервью 2013 года она заявила, что Китай — «место, где ложь повсюду».

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