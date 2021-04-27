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Девушка два года спала с парнем, а потом у него нашли ВИЧ. Возбуждено уголовное дело

27.04.2021 15:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В производстве Солигорского райотдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении 28-летней неработающей девушки, подозреваемой в заражении другого лица ВИЧ-инфекцией.

На первоначальном этапе следствием установлено, что девушка с 2010 года состояла на учете с диагнозом ВИЧ-инфекция, в связи с чем была предупреждена об уголовной ответственности за поставление другого лица в опасность заражения.

«Однако, проигнорировав данные требования, без использования средств защиты на протяжении 2011—2012 года она неоднократно вступала в интимную близость с жителем Солигорского района. О том, что он заражен ВИЧ, мужчина узнал через несколько лет», — сообщается в УСК по Минской области.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 157 УК (заведомое поставление другого лица в опасность заражения ВИЧ). Ранее она была судима за хищение, в настоящее время отбывает наказание в виде лишения свободы также за совершение хищения.

Следователем изъяты и изучаются медицинские документы подозреваемой, устанавливаются иные лица, которые могли быть поставлены ею в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека.

 
 
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В производстве Солигорского райотдела Следственного комитета находится уголовное дело в отношении 28-летней неработающей девушки, подозреваемой в заражении...
 
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