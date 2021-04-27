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Для работников госпредприятий ввели изменения по зарплатам
Источник материала: Tut.by
В Беларуси ввели изменения по зарплатам работников госпредприятий — отвязали рост зарплат от производительности труда. Об этом
Как сейчас повышают зарплаты на госпредприятиях и что изменили
В Минтруда поясняют, что правительство внести изменения в постановление № 744, которое касается зарплат работников госпредприятий. По нему госорганизации, а также те, в которых в уставном фонде доля собственности государства превышает 50%, не могут поднимать номинальные начисленные среднемесячные зарплаты работникам без привязки к производительности труда. Повышать можно, только если соотношение производительности труда и зарплаты выше отметки 1,0.
Нынешнее постановление правительства — № 243 от 23 апреля — разрешает госпредприятиям повышать зарплаты работникам без привязки к производительности труда.
С 1 мая руководители госорганизаций смогут:
— Ранее изменение показателя определения производительности труда в течение календарного года допускалось только в случае замены показателя выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника на показатель добавленной стоимости на одного среднесписочного работника на этот же календарный год, — уточняют в Минтруда.
В ведомстве полагают, что новшества позволят «более гибко принимать решения о повышении размеров оплаты труда работников в государственных организациях и их обособленных подразделениях, имеющих отдельный баланс, а также сохранить мотивацию работников в обеспечении роста производительности труда».
Ранее в Федерации профсоюзов
Напомним, в апреле прошлого года чиновники
Тем временем реальные зарплаты белорусов, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, по-прежнему увеличиваются заметно быстрее, чем производительность труда. Так, в первом квартале производительность выросла на 1,6% к аналогичному периоду 2019-го, а реальная зарплата — на 5,4%.
Производительностью займутся в этой пятилетке
В пятилетке на 2010−2015 годы
В прошлой пятилетке, которая закончилась в 2020-м, тоже не задается с решением этого вопроса. К примеру, власти обещали решить этот вопрос еще
При этом в нынешней пятилетке, которая началась в 2021-м, чиновники также
Чем опасна разбежка в росте реальных зарплат и производительности труда
В правительстве ранее
Эксперты также высказывали мнение, что разрыв в росте этих показателей несет угрозы. Международный валютный фонд
Если зарплата растет, а производительность труда — нет, значит, доходы населения повышают искусственно,
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Новшества по зарплатам в госорганизациях заработают с 1 мая.
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