Для работников госпредприятий ввели изменения по зарплатам

Источник материала: Tut.by

В Беларуси ввели изменения по зарплатам работников госпредприятий — отвязали рост зарплат от производительности труда. Об этом сообщают в Минтруда. Новшества заработают с 1 мая.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Как сейчас повышают зарплаты на госпредприятиях и что изменили

В Минтруда поясняют, что правительство внести изменения в постановление № 744, которое касается зарплат работников госпредприятий. По нему госорганизации, а также те, в которых в уставном фонде доля собственности государства превышает 50%, не могут поднимать номинальные начисленные среднемесячные зарплаты работникам без привязки к производительности труда. Повышать можно, только если соотношение производительности труда и зарплаты выше отметки 1,0.

Нынешнее постановление правительства — № 243 от 23 апреля — разрешает госпредприятиям повышать зарплаты работникам без привязки к производительности труда.

С 1 мая руководители госорганизаций смогут:

изменять размеры зарплаты работникам в пределах общего размера оплаты труда (проще говоря, можно будет повышать без привязки к производительности, если это не выходить за «зарплатный» бюджет);

повышать зарплаты работников обособленного подразделения, которые на отдельном балансе, если соотношение производительности труда и зарплаты выше отметки 1,0 (то есть работники смогут рассчитывать на повышение, если в подразделении все хорошо с ростом производительности труда, даже если в целом по организации — нет);

один раз за календарный год изменить показатель, по которому рассчитывают производительность труда — по согласованию с вышестоящей организацией (при расчете производительности применяют выручку от реализации продукции, товаров, (работ, услуг) или добавленную стоимость на одного среднесписочного работника).

— Ранее изменение показателя определения производительности труда в течение календарного года допускалось только в случае замены показателя выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника на показатель добавленной стоимости на одного среднесписочного работника на этот же календарный год, — уточняют в Минтруда.

В ведомстве полагают, что новшества позволят «более гибко принимать решения о повышении размеров оплаты труда работников в государственных организациях и их обособленных подразделениях, имеющих отдельный баланс, а также сохранить мотивацию работников в обеспечении роста производительности труда».

Ранее в Федерации профсоюзов заявляли , говоря про 774-ое постановление, что проблема в том, что этот документ не учитывает некоторые особенности работы предприятий, в том числе сезонность, специфику производства.

Напомним, в апреле прошлого года чиновники приостанавливали действие этого постановления.

Тем временем реальные зарплаты белорусов, которые рассчитываются с поправкой на инфляцию, по-прежнему увеличиваются заметно быстрее, чем производительность труда. Так, в первом квартале производительность выросла на 1,6% к аналогичному периоду 2019-го, а реальная зарплата — на 5,4%.

Производительностью займутся в этой пятилетке

В пятилетке на 2010−2015 годы не были решены «структурные проблемы, сдерживающие устойчивое и сбалансированное развитие», среди них — низкая производительность труда и высокие издержки производства, обусловленные слабой инновационной активностью реального сектора экономики и сферы услуг.

В прошлой пятилетке, которая закончилась в 2020-м, тоже не задается с решением этого вопроса. К примеру, власти обещали решить этот вопрос еще в 2018 году (но не получилось: реальные зарплаты выросли на 11,4%, а производительность — на 3,4%), а потом перенесли планы на 2019-й. Но снова не вышло: реальные зарплаты выросли на 7,3% к 2018-му, а производительность — на 1,3%.

При этом в нынешней пятилетке, которая началась в 2021-м, чиновники также намерены заняться сокращением избыточной занятости работников, взяться за «закореневшую проблему» — рост производительности труда, — которую не удается решить не первый год. Однако уже в начале пятилетки намерены как минимум временно приостановить действие 744-го постановления.

Чем опасна разбежка в росте реальных зарплат и производительности труда

В правительстве ранее говорили о жесткой увязке роста зарплаты с производительностью труда. А в Нацбанке отмечали , что необоснованный рост зарплат формирует предпосылки для ускорения инфляции. «Рост реальной заработной платы и реальных располагаемых доходов населения темпами, опережающими динамику производительности труда, формирует предпосылки для усиления инфляционного давления как в настоящее время, так и в ближайшей перспективе», — отмечал ранее регулятор.

Эксперты также высказывали мнение, что разрыв в росте этих показателей несет угрозы. Международный валютный фонд советовал ранее властям Беларуси ограничить рост зарплат в течение двух лет на уровне инфляции. Эксперты отмечают, что экономический подъем в Беларуси среди прочих факторов поддерживается быстрым ростом заработной платы. Она увеличивается темпами, опережающими темпы роста производительности труда.

Если зарплата растет, а производительность труда — нет, значит, доходы населения повышают искусственно, пояснял ранее экономист Леонид Злотников.