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Степана Латыпова с Площади Перемен больше не обвиняют в том, что хотел «отравить силовиков»
Источник материала: UDF
Фото: TUT.BY
Тогдашний министр внутренних дел Юрий Караев рассказывал, что Степан ввозил в Беларусь опасные химикаты, которыми хотел отравить милиционеров. Степана Латыпова подозревали по статье 293 УК (массовые беспорядки).
Но теперь в СК рассказали, что в итоге инкриминируется Латыпову.
«Согласно материалам уголовного дела в августе 2020 года обвиняемый объединил вокруг себя группу граждан для совместного участия в действиях, грубо нарушающих общественный порядок на территории столицы.
Для исполнения своей преступной цели он создал в мессенджере Telegram чат, в котором призывал его участников к созданию дворового сообщества с целью публичного выражения своих общественно-политических взглядов и протеста, ведения деструктивной деятельности, направленной в том числе, на обострение напряженности в обществе.
Продолжая реализацию своих противоправных намерений, Латыпов организовывал проведение встреч участников группы, совместное распространение агитационной продукции, нанесение рисунков и надписей протестного характера на фасады зданий и сооружений.
Указанные действия привели к формированию у привлекаемых лиц готовности и желания участвовать в названных противозаконных действиях, когда это потребуется, а также созданию у граждан протестного настроения.
Кроме этого, вместе с участниками чата обвиняемый создал мастерские по изготовлению протестной символики, в том числе флагов, которые предназначались для размещения на фасадах зданий.
Согласно материалам дела Латыпов организовал сбор денежных средств со стороны участников сообщества для материальной организации его деятельности. Минчанин регулярно информировал администраторов радикальных и экстремистских Telegram-каналов посредством чат-бота о созданном им дворового объединения и агитировал иных лиц к созданию подобного на территории других районов Минска, что в конечном итоге повлекло организацию таковых».
Также СК сообщает, что с апреля 2019 года по сентябрь 2020 года Латыпов под видом осуществления законной деятельности, путем обмана и введения в заблуждение завладел денежными средствами 16 юридических лиц более чем на 123 тысячи рублей. Утверждается, что он обещал уничтожать борщевик дорогим гербицидом, а на самом деле использовал дешевое вещество.
О планах отравить милиционеров нет ни слова.
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В СК рассказали, что в итоге инкриминируется активисту.
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