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Таможня объяснила, какие Skoda не разрешат ввозить в Беларусь

27.04.2021 15:59 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Таможня объяснила, какие Skoda не разрешат ввозить в Беларусь
Иллюстративное фото
В Государственном таможенном комитете рассказали о том, как будут контролировать товары, запрещенные к ввозу в Беларусь. Речь идет о постановлении правительства с перечнем товаров, среди которых - автомобили Skoda, пишет kp.by.

С 5 мая, когда постановление Совмина вступит в силу, не будет осуществляться таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) автомобилей Skoda при их ввозе в Беларусь через таможенную границу ЕАЭС, сообщает ГТК. Напомним, в ЕАЭС (Евразийский экономический союз) кроме Беларуси входят также Россия, Казахстан, Кыргызстан и Армения.

В то же время в ведомстве уточнили, что постановление правительства не будет действовать на те товары, которые будут ввозить для личного пользования, а также на авто, зарегистрированные в государствах-членах ЕАЭС. На временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС автомобили, в том числе для личного пользования, действие постановления также не распространяется.

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли также пояснили применение постановления. Там отметили, что перечень запрещенных товаров действителен на протяжении шести месяцев.

Постановление не распространяется на ввозимые в Беларусь товары для личного пользования, подчеркнули в МАРТ.

А в случае выявления запрещенных товаров в магазинах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернет-магазинах продавцы получат предписание.

Что касается запрещенных товаров, ввезенных до вступления в силу постановления, то субъекты торговли должны приостановить продажу этих товаров, на протяжении пяти рабочих дней провести инвентаризацию остатков и оформить инвентаризационную опись. Затем продавцы должны будут предоставить эту опись в налоговую и промаркировать остатки специальными контрольными знаками. И уже после маркировки остатки запрещенных товаров можно будет продавать.
 
 
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А в МАРТ рассказали, как будут продавать остатки Nivea и других запрещенных товаров.
 
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