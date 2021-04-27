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Минчанина судят за бело-красно-белую коробку от телевизора на балконе

27.04.2021 16:01 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске 26 апреля по месту жительства задержали и доставили в Ленинское РУВД 27-летнего Андрея Пархоменко, сообщает телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра «Весна».

 

Минчанина судят за бело-красно-белую коробку от телевизора на балконе
Иллюстрационное фото / телеграм-канал «Вясна назірае».

 

Отмечается, что причиной задержания стала коробка от телевизора LG в бело-красно-белой раскраске, лежащая на балконе. В милиции на мужчину составили протокол по статье 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

По протоколу, Пархоменко «в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона».

Вину свою мужчина не признал, так как, по его словам, коробку оставили прежние жильцы квартиры. В материалах дела имеется черно-белое фото коробки, но на процессе судья Юлия Инчина решила запросить у сотрудников РУВД цветное видео.

На видео судья заметила, что на окне у парня еще висит какое-то изображение, имеющее белый и красный цвета. Андрей же объяснил, что это герб Лепеля, на котором присутствуют еще синий и желтый цвета.

В результате судья Инчина отправила дело Пархоменко «на доработку».

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске 26 апреля по месту жительства задержали и доставили в Ленинское РУВД 27-летнего Андрея Пархоменко, сообщает телеграм-канал лишенного регистрации...
 
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