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«Белавиа» с 30 апреля запускает чартерные рейсы в Тунис и Черногорию
Источник материала: ОНТ
С 30 апреля авиакомпания «Белавиа» начинает чартерную программу в Тунис и Черногорию. Об этом заявили на странице в Facebook авиаперевозчика.
Перелёты в Черногорию будут осуществляться в город Тиват на берегу Которского залива Адриатического моря. В Тунисе «Белавиа» будет летать в Энфиду и на остров Джерба.
Все подробности авиаперелётов компания советует уточнять у туроператоров.
Фото: БЕЛТА
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С 30 апреля авиакомпания «Белавиа» начинает чартерную программу в Тунис и Черногорию. Об этом заявили на странице в Facebook авиаперевозчика. Перелёты в Черногорию...
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