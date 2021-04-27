«Белавиа» с 30 апреля запускает чартерные рейсы в Тунис и Черногорию

Источник материала: ОНТ

С 30 апреля авиакомпания «Белавиа» начинает чартерную программу в Тунис и Черногорию. Об этом заявили на странице в Facebook авиаперевозчика.

Перелёты в Черногорию будут осуществляться в город Тиват на берегу Которского залива Адриатического моря. В Тунисе «Белавиа» будет летать в Энфиду и на остров Джерба.

Все подробности авиаперелётов компания советует уточнять у туроператоров.

Фото: БЕЛТА

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