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Илон Маск рассказал, чего будет стоить освоение Марса

27.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Илон Маск рассказал, чего будет стоить освоение Марса

Миллиардер, филантроп и изобретатель Илон Макс, комментируя работу компании Space X в области освоения Марса, признал, что ценой прорыва человечества в колонизации далёкой планеты, могут стать жизни добровольцев, передаёт «РБК».

«Честно говоря, куча людей, вероятно, умрёт вначале. Добраться туда непросто», – отметил Маск.

Основатель Space X также подчеркнул, что в экспедиции на Марс будут отправлять исключительно добровольцев, которых уже немало и они осознают все риски, связанные с подобным путешествием.

«Да, можно умереть. Будет неудобно, и еда, вероятно, будет не очень хорошей, и прочие подобные вещи. Но если вас привлекает трудное и опасное, но славное приключение, то Марс – самое подходящее для него место», – сказал Илон Маск.

В 2020 году миллиардер анонсировал первую высадку человека на Марсе не позднее, чем через 6 лет. А беспилотная миссия SpaceX к Красной планете запланирована на ближайшие два года.



Фото: irishtimes.com

 

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Миллиардер, филантроп и изобретатель Илон Макс, комментируя работу компании Space X в области освоения Марса, признал, что ценой прорыва человечества в колонизации...
 
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