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Илон Маск рассказал, чего будет стоить освоение Марса
Источник материала: ОНТ
Миллиардер, филантроп и изобретатель Илон Макс, комментируя работу компании Space X в области освоения Марса, признал, что ценой прорыва человечества в колонизации далёкой планеты, могут стать жизни добровольцев,
Основатель Space X также подчеркнул, что в экспедиции на Марс будут отправлять исключительно добровольцев, которых уже немало и они осознают все риски, связанные с подобным путешествием.
В 2020 году миллиардер анонсировал первую высадку человека на Марсе не позднее, чем через 6 лет. А беспилотная миссия SpaceX к Красной планете запланирована на ближайшие два года.
Фото: irishtimes.com
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Миллиардер, филантроп и изобретатель Илон Макс, комментируя работу компании Space X в области освоения Марса, признал, что ценой прорыва человечества в колонизации...
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