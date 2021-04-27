Участницы республиканского конкурса «Королева Студенчества-2021» готовятся к финалу Минского городского этапа

Источник материала: ОНТ

Поразить не только яркой внешностью, но и раскрыть свой творческий потенциал на сцене – главная задача участниц конкурса грации и таланта «Королева Студенчества-2021».





Именно харизмой и собирается удивлять жюри представительница Военной академии Республики Беларусь. Ксения хочет доказать, что ходить по подиуму могут не только модели, но и курсанты.

Ксения Здрок, участница Минского городского этапа республиканского конкурса грации и таланта «Королева Студенчества-2021»: «Я всегда выступала на сцене, то есть это с детства. Мне нравилось петь, танцевать. Жюри собираюсь удивлять своим творческим номером, он у меня не очень обычный. Мне кажется, девушка, которая достойна титула "Королева Студенчества" должна обладать такими качествами, как храбрость, красота, грация, иметь талант. Талантливый человек талантлив во всём».

В Минском городском этапе конкурса принимают участие 12 представительниц разных учреждений высшего образования. Разумеется, те, кто не побоялся заявить о себе. На протяжении двух недель участницы активно посещали образовательные тренинги, мастер-классы, фотосъемки и дефиле.

Илона Илларионова, организатор Минского городского этапа республиканского конкурса грации и таланта «Королева Студенчества-2021»: «Этот конкурс проводится уже на протяжении нескольких лет, но стоит отметить, что ранее он назывался "Королева Весна", а сейчас он уже проходит под новым названием "Королева Студенчества". Он проходит как национальный отбор для участия представительниц Республики Беларусь в международном конкурсе. Когда девушка выходит на сцену, то она раскрывается, возможно где-то, как-то показывает себя с другой стороны. Поэтому очень хочется, чтобы девушки удивили наших зрителей и членов жюри».

Стоит отметить, что «королева студенчества» – это в первую очередь внутренние качества конкурсантки. Важно проявить себя с разных сторон, показать лучшие черты характера и завоевать сердца зрителей.

Елизавета Абрамкина, «Королева Весна - 2019/2020», организатор Минского городского этапа республиканского конкурса грации и таланта «Королева Студенчества-2021»: «Этот конкурс даёт намного больше, чем девушки сами замечают. Потому что они обычно не обращают внимания на опыт общения, на опыт подачи себя, на опыт выстраивания каких-то межличностных отношений. По обе стороны от этого конкурса, как и участницы, так и организатора, я получаю очень важный опыт, важные эмоции, переживания и моменты в копилочку своей жизни».

В финале участниц ждёт два конкурсных испытания, к которым они готовятся уже сейчас: ораторское мастерство и творческий номер.

Валентина Амбражей, участница Минского городского этапа республиканского конкурса грации и таланта «Королева Студенчества-2021»: «Ну, волнительно, но мы готовимся усиленно, поэтому я думаю, что все будет хорошо. И справлюсь не только я, но и девочки тоже все».

Активная подготовка к финалу подошла к концу и сейчас участницы готовы раскрыться и показать всё, на что они способны. Подарить зрителям свою энергию и покорить членов жюри улыбкой и талантом.

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