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Участницы республиканского конкурса «Королева Студенчества-2021» готовятся к финалу Минского городского этапа
Источник материала: ОНТ
Поразить не только яркой внешностью, но и раскрыть свой творческий потенциал на сцене – главная задача участниц конкурса грации и таланта «Королева Студенчества-2021».
Именно харизмой и собирается удивлять жюри представительница Военной академии Республики Беларусь. Ксения хочет доказать, что ходить по подиуму могут не только модели, но и курсанты.
В Минском городском этапе конкурса принимают участие 12 представительниц разных учреждений высшего образования. Разумеется, те, кто не побоялся заявить о себе. На протяжении двух недель участницы активно посещали образовательные тренинги, мастер-классы, фотосъемки и дефиле.
Стоит отметить, что «королева студенчества» – это в первую очередь внутренние качества конкурсантки. Важно проявить себя с разных сторон, показать лучшие черты характера и завоевать сердца зрителей.
В финале участниц ждёт два конкурсных испытания, к которым они готовятся уже сейчас: ораторское мастерство и творческий номер.
Активная подготовка к финалу подошла к концу и сейчас участницы готовы раскрыться и показать всё, на что они способны. Подарить зрителям свою энергию и покорить членов жюри улыбкой и талантом.
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Участницы республиканского конкурса «Королева Студенчества-2021» готовятся к финалу Минского городского этапа
Поразить не только яркой внешностью, но и раскрыть свой творческий потенциал на сцене – главная задача участниц конкурса грации и таланта «Королева...
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