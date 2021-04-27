Собака встретила больного хозяина после долгой разлуки и довела всех до слез. Видео стало вирусным. Посмотрите, это слишком трогательно!

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором пес встречает больного хозяина, никого не оставит равнодушным. Его опубликовал ridus.ru .

В ролике ретривер впервые за долгое время встречает своего хозяина. Мужчина несколько месяцев провел в больнице по состоянию здоровья, и недавно врачи разрешили ему встретиться с любимым питомцем.

Комментаторов эмоциональная реакция собаки на любимого человека довела до слез: «Это слишком трогательно и мило, я плачу», «Невероятная реакция, мы действительно не заслуживаем собак!», «Да, мне необходимо было проплакаться, спасибо!», «В прошлом году из-за ковида умерла моя любимая бабушка. Мне кажется, наш пес до сих пор скучает по ней», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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