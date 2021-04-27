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В Минске с 28 апреля заработают аттракционы

27.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске с 28 апреля заработают аттракционы

С 28 апреля в парках столицы начнут работу аттракционы. Об этом сообщили в Telegram-канале Мингорисполкома.

Все аттракционы успешно прошли проверку и готовы к сезону. Открытие состоится в 11:00. Детская площадка в парке Горького начнет работу с 10:00.

Стоимость билетов будет варьироваться от 1,5 до 6 рублей. Самые дешёвые – «Мини-джет», батут и аттракцион «Дракоша». Самая высокая цена у детского игрового комплекса в парке Челюскинцев. В тире один выстрел обойдётся желающим в 50 копеек.

Для многодетных семей и других категорий граждан будут действовать скидки 25%. 

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С 28 апреля в парках столицы начнут работу аттракционы. Об этом сообщили в Telegram-канале Мингорисполкома. Все аттракционы успешно прошли проверку и готовы к сезону....
 
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