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В Минске с 28 апреля заработают аттракционы
Источник материала: ОНТ
С 28 апреля в парках столицы начнут работу аттракционы. Об этом
Все аттракционы успешно прошли проверку и готовы к сезону. Открытие состоится в 11:00. Детская площадка в парке Горького начнет работу с 10:00.
Стоимость билетов будет варьироваться от 1,5 до 6 рублей. Самые дешёвые – «Мини-джет», батут и аттракцион «Дракоша». Самая высокая цена у детского игрового комплекса в парке Челюскинцев. В тире один выстрел обойдётся желающим в 50 копеек.
Для многодетных семей и других категорий граждан будут действовать скидки 25%.
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С 28 апреля в парках столицы начнут работу аттракционы. Об этом сообщили в Telegram-канале Мингорисполкома. Все аттракционы успешно прошли проверку и готовы к сезону....
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