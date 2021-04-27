ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сало, картошка и медведи с балалайками: разрушаем стереотипы о разных странах и народах

27.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Сало, картошка и медведи с балалайками: разрушаем стереотипы о разных странах и народах

Зачастую многое из того, что мы знаем о других народах и государствах, на самом деле оказывается выдумкой или преувеличением. Предлагаем развеять несколько подобных заблуждений.

Главный миф про Беларусь и белорусов гласит, что это один из крупнейших в мире производителей картофеля. Да, мы действительно знаем толк во вкусных картофельных блюдах. Но на самом деле лидер по производству этого корнеплода – Китай, а мы находимся на 11 месте.

Один из вопросов, который иностранцы чаще всего задают русским: «Правда ли, что в России медведи ходят по улицам?» У наших соседей действительно очень много медведей, наиболее известный вид – бурый. Самый крупный и сильный зверь на территории России. Но свободно по улицам медведи не гуляют, тем более с балалайками.

То, что на завтрак, обед и ужин у наших украинских соседей одно лишь сало, – тоже ложь. Хотя борщ и сало – визитка национальной кухни Украины, они не входят в ежедневный рацион питания. Сало довольно жирное и калорийное – не лучший выбор для повседневной еды.

Наверное, самый распространенный миф о США: здесь каждый второй, если не первый, питается исключительно фаст-фудом. Да, ресторанов быстрого питания в Америке очень много, но ресторанный бизнес здесь очень развит и может похвастаться невиданным разнообразием. В американских заведениях можно попробовать настоящую итальянскую пиццу или заказать такой же суп, как в Сайгоне. И это неудивительно, если учесть количество мигрантов.

Когда смотришь на француженок, думаешь, что они никогда не набирают лишний вес. Этот стереотип – ложь. Он сложился благодаря известным актрисам, которые вынуждены были сидеть на диетах, чтобы поддерживать фигуру с «золотыми» стандартами 90-60-90. Обычные же девушки во Франции частенько страдают от избыточного веса.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Зачастую многое из того, что мы знаем о других народах и государствах, на самом деле оказывается выдумкой или преувеличением. Предлагаем развеять несколько...
 
Новости дня
Новости разные
 
ФАС оштрафовала Apple на $12 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by