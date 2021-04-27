Сало, картошка и медведи с балалайками: разрушаем стереотипы о разных странах и народах

Источник материала: ОНТ

Зачастую многое из того, что мы знаем о других народах и государствах, на самом деле оказывается выдумкой или преувеличением. Предлагаем развеять несколько подобных заблуждений.

Главный миф про Беларусь и белорусов гласит, что это один из крупнейших в мире производителей картофеля. Да, мы действительно знаем толк во вкусных картофельных блюдах. Но на самом деле лидер по производству этого корнеплода – Китай, а мы находимся на 11 месте.

Один из вопросов, который иностранцы чаще всего задают русским: «Правда ли, что в России медведи ходят по улицам?» У наших соседей действительно очень много медведей, наиболее известный вид – бурый. Самый крупный и сильный зверь на территории России. Но свободно по улицам медведи не гуляют, тем более с балалайками.

То, что на завтрак, обед и ужин у наших украинских соседей одно лишь сало, – тоже ложь. Хотя борщ и сало – визитка национальной кухни Украины, они не входят в ежедневный рацион питания. Сало довольно жирное и калорийное – не лучший выбор для повседневной еды.

Наверное, самый распространенный миф о США: здесь каждый второй, если не первый, питается исключительно фаст-фудом. Да, ресторанов быстрого питания в Америке очень много, но ресторанный бизнес здесь очень развит и может похвастаться невиданным разнообразием. В американских заведениях можно попробовать настоящую итальянскую пиццу или заказать такой же суп, как в Сайгоне. И это неудивительно, если учесть количество мигрантов.

Когда смотришь на француженок, думаешь, что они никогда не набирают лишний вес. Этот стереотип – ложь. Он сложился благодаря известным актрисам, которые вынуждены были сидеть на диетах, чтобы поддерживать фигуру с «золотыми» стандартами 90-60-90. Обычные же девушки во Франции частенько страдают от избыточного веса.

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