ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как не набрать лишнего в магазине: 7 лайфхаков. Прочитайте и больше не делайте так!

27.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Как не набрать лишнего в магазине: 7 лайфхаков. Прочитайте и больше не делайте так!

То, что не стоит покупать продукты, которые не нужны и могут испортиться, мы понимаем. Однако все равно оказываемся на кассе с огромной тележкой, доверху заполненной товарами, половину из которых спокойно можно было оставить в магазине. Делимся лайфхаками, как не набирать лишнего в супермаркете.

  1. Не берите большую тележку для покупок в магазине. В маленькую корзину не поместится много лишнего, а таскать ее переполненную долго вам не захочется.
  2. Не ходите в магазин на голодный желудок. Доказанный факт – голодные люди покупают больше, даже если идут в магазин за одеждой, а не за едой.
  3. Не доверяйте запахам и музыке. Исследование показало, что в обувном отделе с искусственным запахом натуральной кожи ботинок было куплено в 1,5 раза больше, чем в отделе без запаха. Что касается звукового фона в супермаркетах, известно, что ритмичные композиции заставляют покупателей двигаться по залу быстрее, наполнять корзины товарами, провоцируют спонтанные покупки. В результате прибыль магазина увеличивается. Помните об этом, посещая супермаркет.
  4. Не ведитесь на акции и распродажи при входе в торговый зал магазина. Зачастую тот же самый товар, но, к примеру, другой марки и производителя, можно купить в центре зала по меньшей цене.
  5. Не ходите в магазин без списка покупок. Если забыли составить список заранее, сделайте это при входе в супермаркет с помощью смартфона. Так вы точно купите только то, что вам необходимо.
  6. В супермаркете не бродите по всем отделам подряд. Зайдя в магазин, сразу направляйтесь в нужный вам зал, а потом двигайтесь к кассе. Ведь при входе в торговый зал начинает работать мерчандайзинг: товары первой необходимости – крупы, молочные продукты, хлеб, мясо расположены в разных концах торгового зала. А на входе и по пути к ним, как правило, находится самая дорогая и выгодная магазину продукция, чтобы вы хоть что-то положили себе в корзину по пути в отдел с хлебом, к примеру. И, кстати, известно, что лучше всего продается товар, который стоит на полке на уровне глаз покупателя. Поэтому на таких полках размещаются дорогие вина, элитные сорта кофе, импортные сыры и т.д. Продукцию оптимального соотношения цены-качества размещают на нижних или верхних полках. 
  7. Не берите все подряд возле кассы. Скорее всего, этот товар вам не нужен. Такие покупки называют импульсными, а место возле кассы – самое выгодное для магазина. Там мы проводим больше времени, чем возле любого стеллажа в магазине. Понятное дело, руки так и тянутся за жвачкой, леденцами, зажигалками, батарейками. Чтобы не попасться на эту уловку, возле кассы займите себя чем-нибудь, отвлекитесь от полки с ненужными товарами, перепроверьте еще раз свои покупки, почитайте.

    Фото: архив БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
То, что не стоит покупать продукты, которые не нужны и могут испортиться, мы понимаем. Однако все равно оказываемся на кассе с огромной тележкой, доверху...
 
Новости дня
Новости разные
 
ФАС оштрафовала Apple на $12 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by