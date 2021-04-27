Как не набрать лишнего в магазине: 7 лайфхаков. Прочитайте и больше не делайте так!

Источник материала: ОНТ

То, что не стоит покупать продукты, которые не нужны и могут испортиться, мы понимаем. Однако все равно оказываемся на кассе с огромной тележкой, доверху заполненной товарами, половину из которых спокойно можно было оставить в магазине. Делимся лайфхаками, как не набирать лишнего в супермаркете.

Не берите большую тележку для покупок в магазине. В маленькую корзину не поместится много лишнего, а таскать ее переполненную долго вам не захочется.

Не ходите в магазин на голодный желудок. Доказанный факт – голодные люди покупают больше, даже если идут в магазин за одеждой, а не за едой.

Не доверяйте запахам и музыке. Исследование показало, что в обувном отделе с искусственным запахом натуральной кожи ботинок было куплено в 1,5 раза больше, чем в отделе без запаха. Что касается звукового фона в супермаркетах, известно, что ритмичные композиции заставляют покупателей двигаться по залу быстрее, наполнять корзины товарами, провоцируют спонтанные покупки. В результате прибыль магазина увеличивается. Помните об этом, посещая супермаркет.

Не ведитесь на акции и распродажи при входе в торговый зал магазина. Зачастую тот же самый товар, но, к примеру, другой марки и производителя, можно купить в центре зала по меньшей цене.

Не ходите в магазин без списка покупок. Если забыли составить список заранее, сделайте это при входе в супермаркет с помощью смартфона. Так вы точно купите только то, что вам необходимо.

В супермаркете не бродите по всем отделам подряд. Зайдя в магазин, сразу направляйтесь в нужный вам зал, а потом двигайтесь к кассе. Ведь при входе в торговый зал начинает работать мерчандайзинг: товары первой необходимости – крупы, молочные продукты, хлеб, мясо расположены в разных концах торгового зала. А на входе и по пути к ним, как правило, находится самая дорогая и выгодная магазину продукция, чтобы вы хоть что-то положили себе в корзину по пути в отдел с хлебом, к примеру. И, кстати, известно, что лучше всего продается товар, который стоит на полке на уровне глаз покупателя. Поэтому на таких полках размещаются дорогие вина, элитные сорта кофе, импортные сыры и т.д. Продукцию оптимального соотношения цены-качества размещают на нижних или верхних полках.