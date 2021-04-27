Жители Земли делятся кадрами «розового» суперлуния

Источник материала: ОНТ

«Розовое» суперлуние сегодня могли наблюдать белорусы. Естественный спутник впервые в этом году был максимально близок к Земле: космическая «сырная голова» стала гораздо заметнее, а ее яркость выросла до 30%.





Видео астрономического явления выкладывают также жители Турции, Германии, Аргентины – словом, по всему миру. Кажется, громадный светящийся диск висит над Стамбулом, озаряя величественную мечеть. В разных культурах это явление называют «травяным», «яичным» и даже «рыбным». Но самое популярное название – «розовое суперлуние» – дано в честь цветения пламенника. И кадры из Аргентины говорят сами за себя.

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