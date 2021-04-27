ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жители Земли делятся кадрами «розового» суперлуния

27.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Жители Земли делятся кадрами «розового» суперлуния

«Розовое» суперлуние сегодня могли наблюдать белорусы. Естественный спутник впервые в этом году был максимально близок к Земле: космическая «сырная голова» стала гораздо заметнее, а ее яркость выросла до 30%.


Видео астрономического явления выкладывают также жители Турции, Германии, Аргентины – словом, по всему миру. Кажется, громадный светящийся диск висит над Стамбулом, озаряя величественную мечеть. В разных культурах это явление называют «травяным», «яичным» и даже «рыбным». Но самое популярное название – «розовое суперлуние» – дано в честь цветения пламенника. И кадры из Аргентины говорят сами за себя.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Розовое» суперлуние сегодня могли наблюдать белорусы. Естественный спутник впервые в этом году был максимально близок к Земле: космическая «сырная голова» стала...
 
Новости дня
Новости разные
 
ФАС оштрафовала Apple на $12 млн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by