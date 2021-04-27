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Опубликованы кадры с подробностями убийства 20-летней давности в Бобруйске

27.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Опубликованы кадры с подробностями убийства 20-летней давности в Бобруйске

Следователи опубликовали кадры с подробностями убийства 20-летней давности в Бобруйске. Задержанный признался, где спрятал оружие.


Орудием убийства оказался штык-нож времен Великой Отечественной. Им обвиняемый нанес бобруйчанке более 50 ранений. Было это в 2000-ом году. О деталях рассказал на следственном эксперименте: как караулил возле подъезда, затолкал в дом, попутно избивая, и уже на 8 этаже достал нож и нанес удар. Добивал жертву на чердаке. Девушка скончалась на месте. Расследование продолжается.  

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Следователи опубликовали кадры с подробностями убийства 20-летней давности в Бобруйске. Задержанный признался, где спрятал оружие. Орудием убийства оказался...
 
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