Опубликованы кадры с подробностями убийства 20-летней давности в Бобруйске

Источник материала: ОНТ

Следователи опубликовали кадры с подробностями убийства 20-летней давности в Бобруйске. Задержанный признался, где спрятал оружие.





Орудием убийства оказался штык-нож времен Великой Отечественной. Им обвиняемый нанес бобруйчанке более 50 ранений. Было это в 2000-ом году. О деталях рассказал на следственном эксперименте: как караулил возле подъезда, затолкал в дом, попутно избивая, и уже на 8 этаже достал нож и нанес удар. Добивал жертву на чердаке. Девушка скончалась на месте. Расследование продолжается.

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