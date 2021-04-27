Собаки наблюдали за прохожими через окно в заборе. Посмотрите, как одна из них поворачивает голову на 360° (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

Видео, в котором собаки по очереди смотрели на улицу через окно в заборе, опубликовал ridus.ru .

В ролике две собаки по очереди следят за окружающим их двор миром через специальное, сделанное для них окошко в заборе. Один из псов делает это обычным способом, а другой – поворачивает голову на 360°.

Видео набрало более 10 млн просмотров за несколько дней.

Комментаторов развеселили смешные собаки и подобранная музыка: «Они там по времени дежурство ведут?», «Круговой обзор», «Коричневый, кажется, стирается в машинке», «Музыку идеально выбрали! Просто шикарно», – писали пользователи Сети.

Фото: Pixabay.com

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