|
Собаки наблюдали за прохожими через окно в заборе. Посмотрите, как одна из них поворачивает голову на 360° (ВИДЕО)
Источник материала: ОНТ
Видео, в котором собаки по очереди смотрели на улицу через окно в заборе, опубликовал
В ролике две собаки по очереди следят за окружающим их двор миром через специальное, сделанное для них окошко в заборе. Один из псов делает это обычным способом, а другой – поворачивает голову на 360°.
Видео набрало более 10 млн просмотров за несколько дней.
Комментаторов развеселили смешные собаки и подобранная музыка: «Они там по времени дежурство ведут?», «Круговой обзор», «Коричневый, кажется, стирается в машинке», «Музыку идеально выбрали! Просто шикарно», – писали пользователи Сети.
Фото: Pixabay.com
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Собаки наблюдали за прохожими через окно в заборе. Посмотрите, как одна из них поворачивает голову на 360° (ВИДЕО)
Видео, в котором собаки по очереди смотрели на улицу через окно в заборе, опубликовал ridus.ru. В ролике две собаки по очереди следят за окружающим их двор миром через...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)