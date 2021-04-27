Действия США и НАТО в Европейском регионе провоцируют рост военной опасности

Источник материала: ОНТ

Откровенные попытки извне дестабилизировать ситуацию в Беларуси в целях незаконной смены власти стали угрозой для всех членов ОДКБ. Об этом заявил Генсек Организации на заседании министров обороны в Душанбе.

Северо-Атлантический альянс продолжает наращивать военный потенциал у границ – намечена переброска крупных воинских контингентов. Выстроенную после Второй мировой войны международную безопасность пытаются сломать. Ситуация нестабильная и сложная: вызовы и угрозы военной безопасности отмечают как на региональном, так и на глобальном уровне. Деструктивную политику ведут США и их союзники по НАТО, а также пытаются взять под контроль ООН, осуществляя манипуляции международным правом, что подрывает стабильности в мире.

Также вызывает озабоченность нерешенный конфликт на юго-востоке Украины и Афганистане, где резко активизировались международные террористы. На заседании обсудили меры по нейтрализации угроз.

Анонсированы совместные оперативно-стратегические учения. Коллективные силы оснастят современным вооружением – соответствующий документ одобрил совет министров обороны. На повестке также – борьба с терроризмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, безопасность в регионе. Затронули и тему COVID-19 – быстрое распространение различных инфекций в мире представляет серьезную угрозу. Принятие конкретных мер по обеспечению биологической безопасности стран ОДКБ – не менее важный пункт в повестке.

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