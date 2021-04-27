В Минске проходит семинар для предпринимателей

Источник материала: ОНТ

Не только защитить авторские права, но ещё и заработать на этом. Вопросы управления интеллектуальной собственностью обсуждали сегодня представители малого и среднего бизнеса.





Для участия в семинаре предприниматели съехались со всей Беларуси. Ключевая задача – обучить бизнес-сообщество основам защиты прав в сфере интеллектуальной собственности. Зарубежные и национальные эксперты также обсудят роль интеллектуальной собственности в международном бизнесе и на конкретном примере рассмотрят особенности регистрации договоров комплексной предпринимательской деятельности.

Разработками в сфере интеллектуальной собственности активно интересуются и за рубежом. Так, одним из направлений развития станет заключение франчайзинговых договоров – или сдачи в аренду брендов. Интерес к этому международному инструменту проявляют и национальные компании.

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