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В Минске проходит семинар для предпринимателей

27.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Минске проходит семинар для предпринимателей

Не только защитить авторские права, но ещё и заработать на этом. Вопросы управления интеллектуальной собственностью обсуждали сегодня представители малого и среднего бизнеса.


Для участия в семинаре предприниматели съехались со всей Беларуси. Ключевая задача – обучить бизнес-сообщество основам защиты прав в сфере интеллектуальной собственности. Зарубежные и национальные эксперты также обсудят роль интеллектуальной собственности в международном бизнесе и на конкретном примере рассмотрят особенности регистрации договоров комплексной предпринимательской деятельности.

Разработками в сфере интеллектуальной собственности активно интересуются и за рубежом. Так, одним из направлений развития станет заключение франчайзинговых договоров – или сдачи в аренду брендов.  Интерес к этому международному инструменту проявляют и национальные компании.

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Не только защитить авторские права, но ещё и заработать на этом. Вопросы управления интеллектуальной собственностью обсуждали сегодня представители малого и...
 
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