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В футбольной Лиге чемпионов пройдет первый полуфинальный матч

27.04.2021 16:11 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В футбольной Лиге чемпионов пройдет первый полуфинальный матч

В футбольной Лиге чемпионов сегодня пройдет первый полуфинальный матч. На стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде «Реал» примет «Челси».

Судить поединок будет бригада из Нидерландов во главе с Данни Маккели. Сегодня «Реалу» вновь не поможет капитан Серхио Рамос (он восстанавливается после травмы). Но есть вероятность, что к ответной игре Рамос вернется в строй. «Челси» уже в восьмой раз добирается до полуфинала Лиги чемпионов – и это лучший показатель среди английских команд. «Реал» и «Челси» встретятся впервые с 1998 года.

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В футбольной Лиге чемпионов сегодня пройдет первый полуфинальный матч. На стадионе «Альфредо ди Стефано» в Мадриде «Реал» примет «Челси». Судить поединок будет...
 
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