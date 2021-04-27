Шоколадная творожная пасха: 4 варианта приготовления. Вкусно, как глазированный сырок!

Источник материала: ОНТ

Если вы уже готовили классическую творожную пасху, предлагаем украсить стол шоколадной. Уверены, такое угощение понравится как взрослым, так и детям. По вкусу оно напоминает глазированный сырок. Рассказываем о четырех вариантах приготовления шоколадного лакомства.

Важно: используйте для шоколадной пасхи творог из брикетов (как сливочное масло) – у него однородная консистенция и нет зернистости. В этом случае блюдо получится ровного цвета, без белых вкраплений.

Творожная пасха с растопленным шоколадом



Фото: gotovim.ru

Как готовить: 500 г творога, 50 г сливочного масла и 100 г сахарной пудры соедините в глубокой емкости и перетрите блендером. В сотейник влейте 100 г сливок 30-35% и положите туда 150 г черного шоколада (содержание какао не менее 70%). Поставьте на медленный огонь, постоянно помешивайте. Когда шоколад станет мягким, снимите сотейник с огня, взбейте венчиком сливочно-шоколадную массу до однородности и дайте ей остыть. Затем добавьте шоколад в творожную массу, тщательно перетрите блендером.

Пасочницу или другую подходящую емкость с отверстием на дне (новый цветочный горшок, дуршлаг) выстелите марлей в 3 слоя, края марли должны свисать. Переложите творожную массу в пасочницу, плотно утрамбовывая, закройте краями марли. Пасочницу поставьте в глубокую миску в холодильник на ночь, чтобы стекала лишняя жидкость. Сверху положите груз.

Когда творожная пасха будет готова, разверните края марли, переверните пасочницу широким основанием на тарелку, аккуратно снимите пасочницу. Украсьте шоколадную пасху вяленой вишней, сушеной клюквой или тертым шоколадом.

Творожная пасха с какао и печеньем



Фото: patee.ru

Как готовить: смешайте в миске 400 г творога, 50 г сахарной пудры, 150 г размягченного сливочного масла, пакетик ванильного сахара и 2 ст.л. с горкой какао. Перетрите массу блендером до однородного состояния. Затем добавьте 50 г мелко покрошенного шоколадного печенья. Перемешайте.

Выстелите пасочницу марлей и переложите туда творожную массу. Далее – см. предыдущий рецепт.

Творожная пасха с тертым шоколадом



Фото: povarenok.ru

Как готовить: 600 г творога, 200 г сливочного масла, 100 г сметаны, 100 г сахарной пудры и 1 г ванилина перетрите блендером, добавьте 100 г тертого на мелкой терке черного шоколада и перемешайте ложкой.

Переложите творожную массу в выстеленную марлей пасочницу. Далее – см. 1-й рецепт.

Творожная пасха с заварным шоколадным кремом



Фото: say7.info

Как готовить: 1 кг творога, 200 г мягкого сливочного масла, 2 ч.л. ванильного сахара перемешайте блендером.

В сотейник разбейте 3 яйца, добавьте 150 г сахара, 400 мл 20%-ных сливок. Поставьте сотейник на средний огонь, постоянно помешивая, варите, пока масса не загустеет (около 5 мин.). Затем снимите с огня и в горячую массу сразу же положите 200 г тертого шоколада. Перемешайте до однородности.

Соедините остывшую шоколадную массу с творожной массой, добавьте 100 г мелкопорубленных орехов.

Пасочницу выстелите марлей, переложите туда творожную массу. Далее – см. 1-й рецепт.

Главное фото: milaclub.com

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