Помощь от Евросоюза: гуманитарный груз для борьбы с COVID-19 передан белорусским медикам

предает корреспондент Sputnik. Торжественная церемония передачи гуманитарного груза для противодействия COVID-19 состоялась в Минске 27 апреля,корреспондент Sputnik.





Экспресс-тесты для диагностики, кислородные маски с резервуаром и другое оборудование поставлено в Республиканский центр организации медицинского реагирования.





Оснащение на общую сумму 850 000 долларов закуплено в рамках проекта "Солидарность во имя здоровья", который финансирует Евросоюз. Медоборудование соответствует всем требованиям ВОЗ.









фото: Sputnik





Мероприятие прошло на площадке отдела складской обработки и таможенного оформления УП "Белмедтехника".





Как отметил в ходе церемонии глава представительства Евросоюза в Беларуси Дирк Шубель, "это не первая поставка оборудования в Беларусь и не последняя".





"Оказание помощи Беларуси будет продолжено, а суммарный объем поставленного в республику оборудования уже составил 5,3 миллиона долларов", сказал Шубель.



