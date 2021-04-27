Введена ответственность за продажу товаров «недружественных компаний» в Беларуси

пишет belnovosti.by На МАРТ, МНС и территориальные органы возложен контроль за реализацией на территории Беларуси запрещенных товаров,belnovosti.by





Будут подключены и подразделения Госкомитета по стандартизации, Минздрав, облисполкомы и Мингорисполком.





Об этом проинформировали в МАРТ, разъясняя алгоритм работы для субъектов торговли с учетом постановления Совмина от 23 апреля. Согласно документу, в стране принимаются спецмеры к товарам, включенным в перечень запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси.





В случае выявления запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернете ведущим такую торговлю лицам будет выдаваться предписание на запрет реализации, – сообщили в МАРТ.





По данным министерства, к ответственности привлекут лиц, нарушающих запрет на реализацию запрещенных товаров.



