ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Введена ответственность за продажу товаров «недружественных компаний» в Беларуси

27.04.2021 16:17 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Нарушающих запрет на реализацию запрещенных товаров привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.

На МАРТ, МНС и территориальные органы возложен контроль за реализацией на территории Беларуси запрещенных товаров, пишет belnovosti.by

Будут подключены и подразделения Госкомитета по стандартизации, Минздрав, облисполкомы и Мингорисполком.

Об этом проинформировали в МАРТ, разъясняя алгоритм работы для субъектов торговли с учетом постановления Совмина от 23 апреля. Согласно документу, в стране принимаются спецмеры к товарам, включенным в перечень запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси.

В случае выявления запрещенных товаров в торговых объектах, на рынках, выставках, ярмарках, в интернете ведущим такую торговлю лицам будет выдаваться предписание на запрет реализации, – сообщили в МАРТ.

По данным министерства, к ответственности привлекут лиц, нарушающих запрет на реализацию запрещенных товаров.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нарушающих запрет на реализацию запрещенных товаров привлекут к ответственности в соответствии с законодательством.
 
Новости дня
Новости разные
 
Таможня объяснила, какие Skoda не разрешат ввозить в Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
27.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by