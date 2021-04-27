«А куда я еще — вахтером что ли». Ермошина собирается уйти на пенсию, но если попросят, еще поработает

Источник материала: Салiдарнасць

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина не планирует оставаться на своей должности после истечения срока полномочий действующего состава ЦИК.

Ермошина рассказала БелаПАН , что 20 декабря 2021 года истекает срок полномочий действующего состава ЦИК

— Должна быть назначена новая комиссия. И я думаю, что она будет назначена до назначения местных выборов. Я не планирую оставаться на своей должности, — сказала она.

— У меня контракт до 20 декабря этого года. Конечно, я иду на пенсию. А куда я еще — вахтером что ли, — сказала Ермошина Sputnik и пояснила, что «(…) не намерена продолжать свою работу. Но есть моменты, когда, возможно, меня попросят на какой-то переходный период, может, на период проведения референдума временно поработать. И, естественно, я не смогу сказать «нет».

Выйдя на пенсию, она останется в Беларуси и будет «обычным рядовым пенсионером».