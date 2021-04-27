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«А куда я еще — вахтером что ли». Ермошина собирается уйти на пенсию, но если попросят, еще поработает

27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина не планирует оставаться на своей должности после истечения срока полномочий действующего состава ЦИК.

Ермошина рассказала БелаПАН, что 20 декабря 2021 года истекает срок полномочий действующего состава ЦИК

— Должна быть назначена новая комиссия. И я думаю, что она будет назначена до назначения местных выборов. Я не планирую оставаться на своей должности, — сказала она.

— У меня контракт до 20 декабря этого года. Конечно, я иду на пенсию. А куда я еще — вахтером что ли, — сказала Ермошина Sputnik и пояснила, что «(…) не намерена продолжать свою работу. Но есть моменты, когда, возможно, меня попросят на какой-то переходный период, может, на период проведения референдума временно поработать. И, естественно, я не смогу сказать «нет».

Выйдя на пенсию, она останется в Беларуси и будет «обычным рядовым пенсионером».

 
 
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Выйдя на пенсию, экс-глава ЦИК останется в Беларуси и будет «обычным рядовым пенсионером».
 
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