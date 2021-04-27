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«А куда я еще — вахтером что ли». Ермошина собирается уйти на пенсию, но если попросят, еще поработает
27.04.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина не планирует оставаться на своей должности после истечения срока полномочий действующего состава ЦИК.
Ермошина рассказала
— Должна быть назначена новая комиссия. И я думаю, что она будет назначена до назначения местных выборов. Я не планирую оставаться на своей должности, — сказала она.
— У меня контракт до 20 декабря этого года. Конечно, я иду на пенсию. А куда я еще — вахтером что ли, — сказала Ермошина
Выйдя на пенсию, она останется в Беларуси и будет «обычным рядовым пенсионером».
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«А куда я еще — вахтером что ли». Ермошина собирается уйти на пенсию, но если попросят, еще поработает
Выйдя на пенсию, экс-глава ЦИК останется в Беларуси и будет «обычным рядовым пенсионером».
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