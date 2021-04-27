ГАИ рассказала, как происходит автоматический контроль за отсутствием ТО

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Камеры фотофиксации и республиканская система мониторинга общественной безопасности в состоянии изучать наличие у автовладельца свидетельств о техосмотре, об этом сегодня на брифинге рассказали в Главном управлении ГАИ МВД Беларуси.

При фактах нарушений система в автоматическом режиме может выносить постановления и привлекать водителей к административной ответственности. Вместе с тем сотрудники ГАИ нацелены не наказание, а заинтересованность самих водителей отправиться на диагностические станции и проверить исправность машины.

"Среди вопросов, которые часто поднимаются: "Какие средства используют в ГАИ для фотофиксации?". Это системы, которые применяются для фиксации скоростного режима, а также республиканского мониторинга общественной безопасности. Другой вопрос: что люди получают постановления о нарушении скоростного режима, но при этом сведения о непройденном государственном техническом осмотре отсутствуют", – рассказал заместитель начальника главного управления ГАИ МВД Александр Занимон.

В ГАИ пояснили, что факты проверки наличия гостехосмотра осуществляется выборочно. И сейчас основные усилия направлены на то, чтобы мотивировать автомобилистов пройти техосмотр. Если в начале года камеры фиксировали отсутствие отметки о гостехосмотре практически у каждого второго владельца транспортного средства. То на текущий момент до диагностической станции не доехали около 18-20% владельцев авто.

"Мы отмечаем тенденцию к снижению этих правонарушений. Вот эта система с марта 2021 года помогла исключить достаточно большое количество нарушений. Новое законодательство позволяет нам не сразу выносить штраф, а обходиться предупреждением. И в 97% нарушений выносилось именно такое решение", - отметил Занимон.

Вместе с тем в объектив камер попали уже и те, кто был предупрежден, затем – оштрафован и уже успел попасться повторно.

"Возможность отслеживать прохождение техосмотра имеет не только сотрудник главного управления ГАИ, но и любой инспектор, у которого есть машина. Насколько интенсивно мы будем работать (с помощью автоматической системы – Sputnik)? Зависит от того, как будет работать профилактическая функция", – подчеркнул Занимон.

По информации ГАИ, белорусским водителям, которые не прошли техосмотр, "письма счастья" начали приходить уже с 1 марта. Инспекция отмечает, что камеры, как мобильные, так и стационарные, имеют возможность фиксировать нарушения. Постановления, которые затем отправляются водителям, формируются автоматически. Функция фиксации автомобилей, не прошедших ТО, возложена и на "невидимые" экипажи ГАИ, которые патрулируют дороги на гражданских автомобилях.

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