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Стали известны минимальные пороги баллов на ЦТ-2021
27.04.2021 16:21 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 27 апр – Sputnik. Минимальные проходные баллы по результатам централизованного тестирования (ЦТ) 2021 года остались на уровне прошлого года, сообщили в министерстве образования Беларуси.
"Минимальные проходные баллы по ЦТ установлены постановлением прошлого года и не менялись, остались такими же", - уточнил собеседник Sputnik.
Ежегодно для централизованного тестирования устанавливаются так называемые пороговые, или минимальные баллы. Отметки ниже них считаются неудовлетворительными.
В текущем году, для того чтобы преодолеть "порог", нужно набрать по белорусскому и русскому языку для нефилологических специальностей от 10 баллов, для филологических – от 25.
© Sputnik Валерия Берекчиян
Точные науки (математика, физика, химия и биология) как первый профильный предмет: от 20 баллов, как второй профильный – от 10.
История Беларуси, всемирная история, география и иностранные языки как первый профильный предмет: от 25, как второй профильный – от 15.
Централизованное тестирование является основным этапом вступительной кампании. ЦТ начнется в Беларуси 16 июня. Абитуриентам нужно будет проверить свои знания в этот день по белорусскому языку, а закончится ЦТ всемирной историей 8 июля.
В новой вступительной кампании 2021 года по результатам успешно пройденного централизованного тестирования белорусам можно будет поступить в вузы России.
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ЦТ в этом году начнется 16 июня: в этот день абитуриенты сдадут белорусский язык, а последним станет экзамен 8 июля по всемирной истории.
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