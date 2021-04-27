Стали известны минимальные пороги баллов на ЦТ-2021

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 27 апр – Sputnik. Минимальные проходные баллы по результатам централизованного тестирования (ЦТ) 2021 года остались на уровне прошлого года, сообщили в министерстве образования Беларуси.

"Минимальные проходные баллы по ЦТ установлены постановлением прошлого года и не менялись, остались такими же", - уточнил собеседник Sputnik.

Ежегодно для централизованного тестирования устанавливаются так называемые пороговые, или минимальные баллы. Отметки ниже них считаются неудовлетворительными.

В текущем году, для того чтобы преодолеть "порог", нужно набрать по белорусскому и русскому языку для нефилологических специальностей от 10 баллов, для филологических – от 25.

Точные науки (математика, физика, химия и биология) как первый профильный предмет: от 20 баллов, как второй профильный – от 10.

История Беларуси, всемирная история, география и иностранные языки как первый профильный предмет: от 25, как второй профильный – от 15.

Централизованное тестирование является основным этапом вступительной кампании. ЦТ начнется в Беларуси 16 июня. Абитуриентам нужно будет проверить свои знания в этот день по белорусскому языку, а закончится ЦТ всемирной историей 8 июля.

Полный график ЦТ Минобр публиковало ранее.

В новой вступительной кампании 2021 года по результатам успешно пройденного централизованного тестирования белорусам можно будет поступить в вузы России.

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