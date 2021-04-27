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Трагедия в Волковыске: мужчина взял нож с прилавка магазина и ударил себя в область сердца. Он умер

27.04.2021 16:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

26 апреля в Волковыске, около 15 часов, в магазине «Зарница» по ул. Боричевского, 3 один из покупателей схватил лежавший на прилавке колбасного отдела нож и нанес себе несколько смертельных ранений в область сердца, сообщает Волковыск.by.

Известно, что мужчине было 37 лет, остальные подробности происшествия уточняются. По факту самоубийства Волковысским РОСК проводится проверка.

Сотрудники магазина и библиотеки, находящейся в том же здании, от комментариев отказались.

(будет дополнено)

 
 
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26 апреля в Волковыске, около 15 часов, в магазине «Зарница» по ул. Боричевского, 3 один из покупателей схватил лежавший на прилавке колбасного отдела нож и нанес себе...
 
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