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Трагедия в Волковыске: мужчина взял нож с прилавка магазина и ударил себя в область сердца. Он умер
Источник материала: Onliner
26 апреля в Волковыске, около 15 часов, в магазине «Зарница» по ул. Боричевского, 3 один из покупателей схватил лежавший на прилавке колбасного отдела нож и нанес себе несколько смертельных ранений в область сердца,
Известно, что мужчине было 37 лет, остальные подробности происшествия уточняются. По факту самоубийства Волковысским РОСК проводится проверка.
Сотрудники магазина и библиотеки, находящейся в том же здании, от комментариев отказались.
(будет дополнено)
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26 апреля в Волковыске, около 15 часов, в магазине «Зарница» по ул. Боричевского, 3 один из покупателей схватил лежавший на прилавке колбасного отдела нож и нанес себе...
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