Квартира дня. Трансформация темной и запущенной студии на 30 «квадратов»

Источник материала: Onliner

Хотя эта квартира находится в прекрасном районе Парижа, в квартале Сен-Жермен-де-Пре, где много дорогих магазинов и соответствующие цены на недвижимость, она представляла собой непростой объект. Расположение на первом этаже, окна во внутренний двор и небольшая площадь стали настоящим вызовом для архитектора Пьера-Луи Герлье.

Объект относится к категории небольших квартир для нерегулярного использования, что называют pied-à-terre. Обычно их покупают в центральной части городов люди, основным местом жительства которых являются загородные дома. Но порой им приходится задерживаться на работе или на вечеринках, и тогда pied-à-terre становятся собственным эквивалентом гостиниц. Зачастую такие квартиры и напоминают номера в отелях с функциональным и комфортным интерьером, где нет ничего лишнего, но при этом все же куда больше удобств (например, собственная кухня) и уединенности.





















Именно так обстоят дела и в данном случае. Вместо темной малопривлекательной квартиры ее хозяева получили светлую и просторную студию, основным элементом которой является изогнутая, отделанная деревом перегородка, делящая квартиру на функциональные зоны: спальню, кухню, санузел и вынесенный в отдельную нишу кабинет. Дерево и запоминающийся оттенок зеленого цвета стали основными яркими включениями, разбавляющими в остальном монохромную колористику объекта.















