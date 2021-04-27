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Квартира дня. Трансформация темной и запущенной студии на 30 «квадратов»

27.04.2021 16:33 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Хотя эта квартира находится в прекрасном районе Парижа, в квартале Сен-Жермен-де-Пре, где много дорогих магазинов и соответствующие цены на недвижимость, она представляла собой непростой объект. Расположение на первом этаже, окна во внутренний двор и небольшая площадь стали настоящим вызовом для архитектора Пьера-Луи Герлье.

Объект относится к категории небольших квартир для нерегулярного использования, что называют pied-à-terre. Обычно их покупают в центральной части городов люди, основным местом жительства которых являются загородные дома. Но порой им приходится задерживаться на работе или на вечеринках, и тогда pied-à-terre становятся собственным эквивалентом гостиниц. Зачастую такие квартиры и напоминают номера в отелях с функциональным и комфортным интерьером, где нет ничего лишнего, но при этом все же куда больше удобств (например, собственная кухня) и уединенности.

Квартира дня. Трансформация темной и запущенной студии на 30 «квадратов»
Квартира дня. Трансформация темной и запущенной студии на 30 «квадратов»
Квартира дня. Трансформация темной и запущенной студии на 30 «квадратов»
Квартира дня. Трансформация темной и запущенной студии на 30 «квадратов»
Квартира дня. Трансформация темной и запущенной студии на 30 «квадратов»

Именно так обстоят дела и в данном случае. Вместо темной малопривлекательной квартиры ее хозяева получили светлую и просторную студию, основным элементом которой является изогнутая, отделанная деревом перегородка, делящая квартиру на функциональные зоны: спальню, кухню, санузел и вынесенный в отдельную нишу кабинет. Дерево и запоминающийся оттенок зеленого цвета стали основными яркими включениями, разбавляющими в остальном монохромную колористику объекта.

Квартира дня. Трансформация темной и запущенной студии на 30 «квадратов»
Квартира дня. Трансформация темной и запущенной студии на 30 «квадратов»
Квартира дня. Трансформация темной и запущенной студии на 30 «квадратов»
Квартира дня. Трансформация темной и запущенной студии на 30 «квадратов»

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