Каждое ДТП будут считать созданием аварийной обстановки. Все ли повлекут лишение прав?

Источник материала: Onliner

В начале марта вместе с новой редакцией КоАП изменилась и формулировка понятия «Создание аварийной обстановки». Добавили фразу: «...а равно повлекшие повреждение другого ТС или имущества других участников движения». То есть при любом ДТП дополнительно будут наказывать за создание аварийной обстановки. Но всегда ли будут лишать прав?

«Теперь даже самое незначительное ДТП квалифицируется как нарушение соответствующего пункта ПДД с созданием аварийной обстановки, — комментировали ранее в ГАИ. — За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением или без лишения прав до двух лет (ст. 18.13 ч. 12 КоАП РБ)».

Возник логичный вопрос: в каких случаях за ДТП (к которым относится и случайная царапина на парковке) лишат прав? Сегодня замначальника ГУГАИ МВД Александр Занимон на брифинге по вопросам изменений в КоАП и правоприменительной практики уточнил: «И старое, и новое законодательство в достаточно обтекаемой форме говорит, что взыскание выносится в соответствии с характером правонарушения, личности нарушителя, материального положения, самого нарушения, приведшего к созданию аварийной обстановки и ДТП, и другими условиями. В этой части ничего не изменилось. В поднятом вопросе будем руководствоваться при вынесении постановления за ДТП. Нет универсальной формулы в стиле „за три нарушения скорости и ТО будет лишение“ или „по пяти прежним нарушениям вынесено предупреждение“ — значит, лишение. Но в каждом случае подход будет индивидуальным. Еще раз подчеркну, универсальных условий не было, нет и в ближайшем будущем не будет».