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Каждое ДТП будут считать созданием аварийной обстановки. Все ли повлекут лишение прав?
Источник материала: Onliner
В начале марта вместе с новой редакцией КоАП
«Теперь даже самое незначительное ДТП квалифицируется как нарушение соответствующего пункта ПДД с созданием аварийной обстановки, — комментировали ранее в ГАИ. — За это предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 20 базовых величин с лишением или без лишения прав до двух лет (ст. 18.13 ч. 12 КоАП РБ)».
Возник логичный вопрос: в каких случаях за ДТП (к которым относится и случайная царапина на парковке) лишат прав? Сегодня замначальника ГУГАИ МВД Александр Занимон на брифинге по вопросам изменений в КоАП и правоприменительной практики уточнил: «И старое, и новое законодательство в достаточно обтекаемой форме говорит, что взыскание выносится в соответствии с характером правонарушения, личности нарушителя, материального положения, самого нарушения, приведшего к созданию аварийной обстановки и ДТП, и другими условиями. В этой части ничего не изменилось. В поднятом вопросе будем руководствоваться при вынесении постановления за ДТП. Нет универсальной формулы в стиле „за три нарушения скорости и ТО будет лишение“ или „по пяти прежним нарушениям вынесено предупреждение“ — значит, лишение. Но в каждом случае подход будет индивидуальным. Еще раз подчеркну, универсальных условий не было, нет и в ближайшем будущем не будет».
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