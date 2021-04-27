Таможня разъяснила, что будет дальше со Skoda. Но вопросы у дилеров и автомобилистов остались

Источник материала: Tut.by

Сейчас в автосалонах марки Skoda нет никакого ажиотажа, дилеры работают в обычном режиме. Правда, как они будут работать после того, как вступит в силу постановление правительства со списками «запрещенки», пока не ясно. Вопросы у дилеров и автомобилистов остались и после того, как Государственный таможенный комитет опубликовал свое разъяснение к документу.





После публикации списка запрещенных к ввозу в Беларусь товаров, куда попала и продукция группы компаний Skoda Auto, возникло много вопросов. Напомним, что изначально указ президента, на основании которого было издано постановление Совмина , предусматривает введение запрета на ввоз и продажу товаров определенной марки на основании того, что товар производится в стране, применившей санкции в отношении Беларуси. Под запрет попали автомобили Skoda. Компания отказалась спонсировать чемпионат мира по хоккею, если бы он прошел в Беларуси.

Привезти Skoda Superb из России не получится. А все остальное?



Фото: Skoda

Сегодня на сайте ГТК появилось пояснение к документу. В частности, там напомнили, что действие постановления не распространятся на транспортные средства, зарегистрированные в государствах-членах ЕАЭС, либо временно ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС, в том числе для личного пользования.

То есть приехать в Беларусь на Skoda, например, с российскими номерами, можно. И оформить временный ввоз тоже допускается. С этим вроде все понятно. Но что с новыми машинами российской сборки, предназначенными для продажи через дилерские центры?

Таможенный комитет разъяснил порядок действий таможенных органов в отношении запрещенных к ввозу автомобилей Skoda:

— Не будет осуществляться таможенное оформление и выпуск в свободное обращение (либо выпуск для внутреннего потребления) запрещенных транспортных средств при их ввозе в Республику Беларусь через таможенную границу ЕАЭС.

Это можно трактовать однозначно — ни одна Skoda из Европы, хоть новая, хоть подержанная, не проскочит в Беларусь. Заниматься сейчас выбором Skoda на каких-нибудь европейских аукционах — занятие бесперспективное.

А вот еще одно пояснение вызывает вопросы:

— Таможенные органы не будут осуществлять регистрацию уплаты утилизационного сбора в отношении запрещенных автомобилей, в том числе ввозимых в республику из государств-членов ЕАЭС.

Из формулировки второго пункта не ясно, попадают ли Skoda российской сборки в группу «запрещенных автомобилей». Ведь, как мы помним, в перечне речь идет о продукции группы компаний Skoda Auto, а российские «шкоды» производятся ООО «Фольксваген Груп Рус». Но зато понятно то, что привезти из России или другой страны ЕАЭС все тот же Skoda Superb чешской сборки точно не получится. Если уплату утильсбора не зарегистрируют, то автомобиль не получится поставить на учет.

Что интересно, как работать по новому документу не знают и производители, и дилеры.

В пресс-офисе Skoda Auto Россия на наш вопрос о судьбе автомобилей российской сборки пока ответили, что в данный момент изучают подробности и следят за ситуацией.

— Даже после разъяснений таможенного комитета ничего не стало яснее, — признаются представители импортера Skoda в Беларуси. — Мы направили запросы в различные ведомства с просьбой пояснить, касается запрет только автомобилей чешской сборки или российской тоже. А пока наши автоцентры работают в обычном режиме, какого-то ажиотажного спроса не наблюдаем.

Кстати, европейский офис Skoda сообщает , что готовит ответ на запрет.

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