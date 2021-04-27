Стоит как «бюджетник» из автосалона. Архитектор показал, какую беседку во дворе он себе построил

Источник материала: Tut.by

Сколько стоит построить беседку во дворе? Казалось бы, сооружение не бог весть какое сложное и масштабное, значит и цена будет символической. Архитектор Андрей Щемелинен год назад так же думал перед началом строительства своей «летней гостиной». Итоговая стоимость оказалась такой, что теперь беседку в его семье называют «Фольксваген Поло». Он показал актуальную смету строительства и предоставил еще два проекта для читателей с материалами и стоимостью.



Фото предоставил Андрей Щемелинен

Прошлой зимой Андрей решил, что раз снега и мороза нет, то можно сделать фундамент для беседки. Ковид ускорил эти планы, и уже к концу весны 2020 года беседка была готова.

— Ее размер — 4,5×3,5 метра. Бюджет изначально не просчитывался, так как сразу казалось, что можно уложиться в скромный бюджет, — рассказывает Андрей. — Материалы покупались по мере появления представления о том, как оно должно быть, однако, посчитав финальный бюджет, беседку в нашей семье теперь называют «Фольксваген Поло» — на эти деньги можно было купить эту машину в салоне.



Фото предоставил Андрей Щемелинен

Теперь о конструкции беседки. Фундамент под ней плитный на подушке из ПГС. Каркас беседки было решено делать из профильной трубы 100×100 мм, с дополнительными стойками сечением 60×40 мм.

Снаружи и внутри беседка обшита планкеном из лиственницы, а между ними установлены листы ЦСП, чтобы исключить продувание. Все это покрашено пропитками Remmers.

— На пол было решено уложить плитку под дерево, хотя были мысли о террасной доске, но перспектива ежегодного обновления краски как-то не радовала, — рассказывает архитектор о внутренней отделке. — Стена возле камина и рабочей поверхности мини-кухни обшита фиброцементным сайдингом Cedral. Его в основном используют для фасадов, но и внутри он смотрится отлично. Правда, удивила его невысокая стойкость к царапинам — после монтажа спас маленький тюбик краски, купленный у производителя.





После возведения беседки долго решался вопрос с ее остеклением: по задумке оно должно быть безрамное с системой открывания «слайдер». Фурнитура для задуманной системы нашлась у российского производителя и была заказана в Москве. Андрей говорит, что разница с предложениями минских компаний составила порядка 2 тысячи рублей.

Внутри беседки есть все для приятного времяпрепровождения — диван, стол и кресла, в межсезонье можно затопить камин на дровах, для готовки есть мини-кухня.

— Диван, стол и кухонный шкаф заказывались в Минске по индивидуальному заказу, так как готовые варианты не устраивали по цене или по размерам, — рассказывает Андрей. — Кухонный шкаф, по сути, это металлический каркас, в качестве столешницы лист ЦСП с приклеенным на него широкоформатным керамогранитом. Для стола покупалась основа с возможностью регулировки по высоте.





Хорошим решением также оказалась покупка смесителя со встроенным теном, и хотя воду он не нагревает до горячей, но температуры вполне хватает, чтобы с комфортом сполоснуть посуду или помыть руки.

— Неоднозначные впечатления остались от камина отечественного производителя, — говорит владелец. — После покупки он простоял в упаковке около полутора месяцев в хорошо проветриваемом помещении, однако после его распаковки оказалось, что задняя стенка уже начала ржаветь. Желания и времени выяснять у производителя причины этого явления не было, поэтому я ее зачистил и покрасил огнеупорной краской. Но самое большое разочарование пришло уже этой весной. Оказалось, что в ржавчине уже весь камин. С одной стороны, понятно, что камин этот предназначен для использования в доме, но, как мне кажется, все же изделие должно лучше защищаться от коррозии. В этом году попробую основательно зачистить и покрасить, а если повторится и следующей весной, буду искать замену.





Андрей говорит, что оптимальным решением был бы камин из кирпича, но ему не хотелось чего-то массивного в интерьере. А готовка шашлыка происходит на уличной кухне металлической конструкции. Которая, кстати, перезимовала под открытом небом гораздо лучше, чем камин под крышей.

А вот и обещанная смета на беседку.

Фундамент: плита 200 мм с армированием (материалы + работа) — 1900 рублей;

Металлический каркас (материалы + работа) — 2900 рублей;

Кровля с утеплением и доборными элементами — 1100 рублей;

Лиственница — 2200 рублей;

Фиброцементный сайдинг Cedral — 1050 рублей;

Рейка на обшивку — 420 рублей;

Пропитка и краска — 970 рублей;

Крепеж — 520 рублей;

Работа по наружной и внутренней обшивке — 4200 рублей;

Плитка с работой — 1100 рублей;

Остекление — 4850 рублей;

Печь-камин с дымоходом и работой — 1950 рублей;

Кухонный шкаф — 1400 рублей;

Диван угловой — 1600 рублей;

Кресла (2 шт.) — 420 рублей;

Стол с регулировкой по высоте — 530 рублей;

Освещение, выключатели с розетками, работа, вывод канализации — 900 рублей;

Итого: 28 010 рублей.

Проекты беседок со сметой

Андрей Щемелинен руководит архитектурно-строительным бюро «1000 проектов». Он говорит, что пандемия и самоизоляция в 2020 году оживили количество запросов на проекты и строительство беседок.

— Самыми простыми беседками из бруса или металлического каркаса, накрытыми поликарбонатом, мы не занимаемся, но у нас есть несколько вариантов более основательных строений.

Вот, например, проект беседки с размерами 3×4 метра. Это лаконичная конструкция с плоской крышей и большой площадью остекления:









Вот ее примерная стоимость:

Наименование Стоимость, рублей Сваи винтовые 1050 Брус клееный сечением 200×200 для несущего каркаса 2860 Пиломатериал технической сушки (лаги, каркас глухой стены, балки, OSB на кровлю) 2150 Террасная доска ДПК Outdoor 1308 Металлические пластины для усиления каркаса с полимерным покрытием 560 Планкен косой 20×135 сосна (обшивка каркаса глухой стены, потолка, свесов) 686 Пропитка Remmers 837 Огнебиозащита «Сенеж» 129 Крепеж 450 Мембрана Firestone 1600 Окна — алюминиевый профиль, цвет RAL 8017, стекло — бронзовое, окрашенное в массе 3700 Работы по сборке Итого 4500 19830

Вот еще один проект беседки. Она больше по площади — 4,5×6 метров, с классической двускатной крышей.









По стоимости это тоже почти новый «бюджетник» из автосалона:

Наименование Стоимость, в рублях Фундамент плита 2350 Каркас силовой из клееного бруса 3700 Стропильная система, обрешетка, контррейка, косой планкен 2400 Крепеж 1180 Пропитка и антисептик 1370 Кровля фальцевая с водосточной системой 3400 Остекление (алюминиевый профиль, стекло прозрачное) 5300 Плитка на пол 950 Работы по сборке 6100 Итого 26750