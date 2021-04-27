Семь мест, где еще можно успеть заказать кулич к Пасхе. Маленькие пекарни уже закрыли предзаказы

Источник материала: Tut.by

В это воскресенье отмечается Пасха, и многие по традиции красят яйца и пекут куличи. Однако многие пекарни и кондитерские предлагают уже готовые пасхальные лакомства — и часто выглядеть они будут куда праздничней, чем могут получиться дома. Показываем, что почем еще можно успеть заказать, ведь многие небольшие точки уже закрыли предварительное бронирование.

Bulochki.by

В пекарне «Булочки» предлагают творожную пасху (750 г) за 29 рублей и панеттоне: маленький и большой. Маленький — 18,5 рубля (290 гр), большой — 36,5 рублей (680 г).

Заказ — по телефонам +375296559019 (пр-т Дзержинского, 19) и +375291942694 (пр-т Победителей, 135).





Paul

Предзаказ на пасхальные куличи можно сделать и в Paul. Можно забронировать кулич с сухофруктами или цукатами апельсина, или «золотой» — все по 22 рубля, вес — около 350 г. Еще есть мини-куличи (100 г) по 7 рублей.

Пасхальные куличи будут доступны к покупке на витрине с 2 по 4 мая включительно. Связаться можно в Instagram .





ODI

Предзаказ к Пасхе оформляют и в кондитерской ODI . К заказу доступны бриошь с вишней и шоколадным ганашом: 12 рублей за 160 г и 25 рублей за 465 г. И панеттоне с цукатами и изюмом: 12 рублей за 110 г и 25 рублей за 430 г.

Заказы принимают до 30 апреля по телефону +375447021212.





«Штолле»

Еще принимают заказы в «Штолле». В сети кафе-пироговых говорят, что куличи у них получаются нежными и чуть рассыпчатыми. За 14,8 рубля можно купить 700 г (украшен белым и черным бельгийским шоколадом), а за 28,8 рубля — 1,2 кг (покрыт бельгийским шоколадом и украшен орехами и сухофруктами).

Короткий номер для заказа — 7978.





Bro bakery

В этом году к Пасхе в Bro bakery выпекают панеттон — праздничную итальянскую выпечку. Он с шоколадом и апельсиновыми цукатами. Вес 630 граммов, цена 32 рубля.

Можно бронировать по телефону +375445870387 (пекарня, ул. Берестянская, 4) и по телефону +375447643498 (кафе, пр. Победителей, 119).



Фото: instagram.com/brobakerycafe

«Пекарни Пирогова»

«Пекарни Пирогова» предлагает несколько вариантов к празднику. Можно заказать пасхальный набор «Праздничный», в состав которого входит кулич (700 г) из бисквитного теста с курагой, черносливом и изюмом и три декорированных куриных яйца. Все это — в красивой подарочной упаковке за 17 рублей. Еще есть кулич «Детский» — он тоже из бисквитного теста с разноцветной «сахарной вермишелью» и курагой в подарочной упаковке. Вес тот же, 500 г, но цена немного ниже — 14 рублей.

Телефоны для заказа: +375445333301 и +375255333301.





«Тьерри»

Пасхальный кекс и кулич можно заказать в «Тьерри». Лимонно-апельсиновый кекс на сливочном масле с цукатами стоит 16,7 рубля, а пасхальный кулич — 11,7 рубля. Ниже — телефоны для связи с конкретной точкой.

Коммунистическая, 7, +375293116902 / Dana Mall +375291988115 / Grin City — +375293116920 / Galleria Minsk +375445715134 / Ленина — +375447393383 / Expobel — +375445187935 / «Момо» — +375291600560 / «Метрополь» — +375296471627 / Palazzo — +375445324502



