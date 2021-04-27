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Россия оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов. Что на это ответили в компании

27.04.2021 16:43 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов после жалобы «Лаборатории Касперского». Штраф выписали за «злоупотребление доминирующим положением на рынке». Об этом говорится на сайте службы, а также на TJournal.


Фото: Reuters

Служба установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на iOS. Компания совершила «ряд последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений „родительского контроля“», говорится в сообщении ФАС.

Также регулятор установил, что в документации Apple содержится «неограниченное усмотрение ответчика», что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках.

ФАС выдала Apple предписание об устранении нарушения. По нему компания должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине. Также от компании требуют не допускать преимуществ для приложений собственной разработки и обеспечить для разработчиков приложений «родительского контроля» возможность попасть в App Store без потери важных функций.

В Apple заявили TJ, что с уважением относятся к ФАС, но не согласны с вынесенным решением и будут продолжать его обжаловать в установленном порядке.

— Мы гордимся тем, что помогли десяткам тысяч разработчиков в России, включая «Лабораторию Касперского», получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store, — говорят в Apple. — Мы работали с «Лабораторией Касперского», чтобы помочь им привести своё приложение в соответствие с правилами App Store, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них.

Сейчас исполнение предписания приостановлено из-за обжалования в суде, отметили в ФАС.

В августе 2020 года ФАС объявила о завершении расследования дела в отношении «Эппл Рус» после жалобы «Лаборатории Касперского». Причиной заявления российской компании стало временное исключение из магазина её приложения Safe Kids.

В ноябре 2020 года компания подала на ведомство в суд. Следующее заседание по делу назначено на 14 мая.

 
 
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Сейчас исполнение предписания приостановлено из-за обжалования в суде.
 
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