|
Россия оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов. Что на это ответили в компании
Источник материала: Tut.by
ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов после жалобы «Лаборатории Касперского». Штраф выписали за «злоупотребление доминирующим положением на рынке». Об этом
Служба установила, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на iOS. Компания совершила «ряд последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов — приложений „родительского контроля“», говорится в сообщении ФАС.
Также регулятор установил, что в документации Apple содержится «неограниченное усмотрение ответчика», что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках.
ФАС
В Apple заявили TJ, что с уважением относятся к ФАС, но не согласны с вынесенным решением и будут продолжать его обжаловать в установленном порядке.
— Мы гордимся тем, что помогли десяткам тысяч разработчиков в России, включая «Лабораторию Касперского», получить доступ к более чем миллиарду пользователей в 155 странах мира при помощи App Store, — говорят в Apple. — Мы работали с «Лабораторией Касперского», чтобы помочь им привести своё приложение в соответствие с правилами App Store, установленными для защиты детей. В данный момент у этого разработчика размещено 13 приложений в App Store, и мы обработали и выпустили сотни обновлений для них.
Сейчас исполнение предписания приостановлено из-за обжалования в суде, отметили в ФАС.
В августе 2020 года ФАС объявила о завершении расследования дела в отношении «Эппл Рус» после жалобы «Лаборатории Касперского». Причиной заявления российской компании стало временное исключение из магазина её приложения Safe Kids.
В ноябре 2020 года компания подала на ведомство в суд. Следующее заседание по делу назначено на 14 мая.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас исполнение предписания приостановлено из-за обжалования в суде.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)