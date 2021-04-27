Угрожает ли вам геморрой? Проверьте в простом тесте

Источник материала: Tut.by

Геморрой — неприятное заболевание, которое может тревожить и женщин, и мужчин. Одна из частых причин его развития — ухудшение кровообращения в тех сосудах, которые располагаются в области прямой кишки. А на это может повлиять образ жизни человека и даже его привычки. HEALTH.TUT.BY вместе с хирургом, проктологом, кандидатом медицинских наук Вадимом Гинюком предлагает проверить, не состоите ли вы в группе риска.

Обращаем ваше внимание, что результат теста не является поставленным диагнозом. Он лишь помогает оценить, насколько высока вероятность того, что при вашем образе жизни может развиться данное заболевание. При появлении жалоб не занимайтесь самолечением, а обращайтесь за помощью к врачам.