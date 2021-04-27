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Тихановская обсудила с президентом Австрии ситуацию в Беларуси
Источник материала: Навiны
Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, которая находится с визитом в Австрии, встретилась 27 апреля с президентом этой страны Александром Ван дер Белленом.
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«Светлана Тихановская рассказала о том, что в годовщину чернобыльской трагедии силовики не давали зажечь лампады у храмов в память о жертвах катастрофы, — говорится в сообщении. — Обсудили поддержку Австрией призыва Тихановской к мирному урегулированию кризиса в Беларуси через переговоры, которые приведут к свободным президентским выборам в этом году. Австрия вместе с ОБСЕ готова искать пути помощи в организации диалога с режимом».
Собеседники также говорили о важности сохранения суверенитета и независимости Беларуси, об укреплении национальной идентичности и устойчивости белорусского общества.
На встрече Тихановская затронула вопрос о ситуации с COVID-19 и попытках властей скрыть реальную статистику по заболеванию.
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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, которая находится с визитом в Австрии, встретилась 27 апреля с президентом этой страны Александром Ван дер...
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