Тихановская обсудила с президентом Австрии ситуацию в Беларуси

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, которая находится с визитом в Австрии, встретилась 27 апреля с президентом этой страны Александром Ван дер Белленом.



Фото: t.me/tsikhanouskaya.

Как сообщает пресс-служба Тихановской, на встрече обсуждались «эскалация репрессий и раскол в элитах Беларуси, ситуация с политзаключенными».

«Светлана Тихановская рассказала о том, что в годовщину чернобыльской трагедии силовики не давали зажечь лампады у храмов в память о жертвах катастрофы, — говорится в сообщении. — Обсудили поддержку Австрией призыва Тихановской к мирному урегулированию кризиса в Беларуси через переговоры, которые приведут к свободным президентским выборам в этом году. Австрия вместе с ОБСЕ готова искать пути помощи в организации диалога с режимом».

Собеседники также говорили о важности сохранения суверенитета и независимости Беларуси, об укреплении национальной идентичности и устойчивости белорусского общества.

На встрече Тихановская затронула вопрос о ситуации с COVID-19 и попытках властей скрыть реальную статистику по заболеванию.