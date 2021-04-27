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Тихановская обсудила с президентом Австрии ситуацию в Беларуси

27.04.2021 16:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, которая находится с визитом в Австрии, встретилась 27 апреля с президентом этой страны Александром Ван дер Белленом.

 

Тихановская обсудила с президентом Австрии ситуацию в Беларуси
Фото: t.me/tsikhanouskaya.

 

Как сообщает пресс-служба Тихановской, на встрече обсуждались «эскалация репрессий и раскол в элитах Беларуси, ситуация с политзаключенными».

«Светлана Тихановская рассказала о том, что в годовщину чернобыльской трагедии силовики не давали зажечь лампады у храмов в память о жертвах катастрофы, — говорится в сообщении. — Обсудили поддержку Австрией призыва Тихановской к мирному урегулированию кризиса в Беларуси через переговоры, которые приведут к свободным президентским выборам в этом году. Австрия вместе с ОБСЕ готова искать пути помощи в организации диалога с режимом».

Собеседники также говорили о важности сохранения суверенитета и независимости Беларуси, об укреплении национальной идентичности и устойчивости белорусского общества.

На встрече Тихановская затронула вопрос о ситуации с COVID-19 и попытках властей скрыть реальную статистику по заболеванию.

 
 
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Белорусский демократический лидер Светлана Тихановская, которая находится с визитом в Австрии, встретилась 27 апреля с президентом этой страны Александром Ван дер...
 
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