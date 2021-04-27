Украинские «паспорта вакцинации» согласуют с разработанными в Евросоюзе

Источник материала: АФН

Сертификат о вакцинации от COVID-19 в Украине будут внедрять после понимания позиции Европейской комиссии и согласование ее с ВОЗ. Об этом на онлайн-встрече «Украинская неделя иммунизации-2021: рутинная вакцинация в условиях COVID-19» сообщила генеральный директор директората развития цифровых трансформаций здравоохранения Минздрава Мария Карчевич.

"Мы держим руку на пульсе и также отслеживаем, что происходит, чтобы внедрить в Украине такой цифровой сертификат и предоставить возможность нашим гражданам, которые сделали прививку, так же путешествовать в другие страны. Важно заметить, что в этом цифровом сертификате предусматривается внесение данных не только о вакцинации. Предложениями Европейской комиссии предусматривается внесение данных о результатах тестирования и о наличии антител. Финальную позицию, как будет выглядеть сертификат внутри нашей страны, мы озвучим после понимания позиции Европейской комиссии и согласования её с ВОЗ. Предварительно Европейская комиссия говорила, что они готовятся к внедрению такого документа в июне этого года", - рассказала Карчевич.

Она напомнила, что сейчас существует единственный действующий документ о вакцинации, который признается на международном уровне - международное свидетельство о вакцинации, которое предусмотрено международными медико-санитарными правилами. Оно выдаётся в бумажной форме с печатью и подписью врача и предъявляется при пересечении государственной границы.

На сегодня Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield производства индийского Института сыворотки крови, 200 тыс. доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Biotech, 117 тыс. доз вакцины Comirnaty от компании Pfizer-BioNTech, в рамках глобальной инициативы COVAX, 367 200 доз вакцины AstraZeneca-SkBio, произведенной SK Bioscience, Южная Корея, которая доставлена ​​в рамках глобальной инициативы COVAX. По состоянию на 27 апреля в Украине первую дозу вакцины получили 539 124 человека.