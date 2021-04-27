|
"Дорожные карты" РФ и Беларусь могут окончательно согласовать в сентябре-октябре
Источник материала: Партизан
Срок подписания "дорожных карт" по интеграции России и Беларуси может сдвинуться на сентябрь-октябрь, сообщил посол Беларуси в Москве Владимир Семашко журналистам в Екатеринбурге во вторник.
Он отметил, что "из 28 необходимых для подписания карт 26 уже запарафированы юристами России и Беларуси и готовы к подписанию",
"Остались как бы две карты. Эта тема будет обсуждаться на уровне премьер-министров, например. В конце июня будет форум регионов России и Беларуси. Потом будет заседание правительства Союзного государства, где-то в июле-августе. Я раньше предполагал, что может быть в апреле-мае будут подписаны оставшиеся две карты. Но сейчас вижу, что сдвижка может произойти на сентябрь-октябрь", - сказал Семашко.
В частности, он отметил, что требует дополнительного согласования дорожная карта, которая касается кооперации производства.
По его словам, в настоящее время имеется ряд российских документов различного уровня, включая постановления российского правительства, "которые, мягко говоря, немножко, препятствуют поставкам нашей техники на российский рынок".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Срок подписания "дорожных карт" по интеграции России и Беларуси может сдвинуться на сентябрь-октябрь, сообщил посол Беларуси в Москве Владимир Семашко журналистам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)