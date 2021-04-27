Фильм, где сыграл один из «купаловцев», взял приз зрительских симпатий на фестивале в Петербурге

пишет afisha.tut.by Об этом сообщил исполнительный продюсер картины Алексей Вареник,afisha.tut.by





Вчера ночью стали известны победители кинофестиваля «Белые ночи», который уже в пятый раз проводится в Санкт-Петербурге. В номинации «Приз зрительских симпатий» победу одержал белорусский фильм 2020 года «Лекарство для Веры» — полнометражный художественный дебют белорусского режиссера родом из Казахстана Андрея Лескина.





По сюжету, обыденную жизнь семьи молодого священника перечеркивает онкологическое заболевание матушки. По мнению врача, лишь дорогостоящее импортное лекарство дает надежду на спасение Веры. Не имея материальных средств, священник Михаил вынужден не только заниматься богослужением, но и наняться в частную компанию водителем-дальнобойщиком.









Кадр из фильма. Фото: «КиноПоиск»





В картине снялись российский актер Макар Запорожский («Метод», «Метод 2»), белорусские актрисы Валерия Мельник и Мария Петрович, бывший «купаловец» Павел Харланчук-Южаков и другие.





«Лекарство для Веры» успели показать на кинофестивалях в Испании, России и Украине. Ленту признали «Лучшим художественным фильмом» на Сочинском международном смотре. Фестивальная жизнь картины продолжается, именно поэтому о том, когда кино выйдет в белорусский прокат, пока не уточняется.