ФАС оштрафовала Apple на $12 млн

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России наложила на Apple оборотный штраф в размере более $12 млн за злоупотребление доминирующим положением на рынке мобильных приложений. Это произошло после заявления "Лаборатории Касперского", говорится в сообщении ведомства.





цитирует ТАСС сообщение. "26 апреля 2021 года ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере более 906 млн рублей (более $12) за нарушение антимонопольного законодательства", -ТАСС сообщение.





Отмечается, что в августе 2020 года ФАС завершила рассмотрение дела в отношении Apple Inc. по заявлению АО "Лаборатория Касперского". Компанию обвинили в злоупотреблении доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS. По данным ФАС, Apple совершала действия, которые привели к предоставлению преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов - приложений "родительского контроля".



