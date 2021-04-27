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Уже не дно – батут! За бело-красно-белую оригинальную коробку от телевизора LG задержали минчанина

27.04.2021 17:03 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

27-летнего Андрея Пархоменко 26 апреля задержали дома и увезли в Ленинское РУВД.

 За бело-красно-белую коробку от телевизора LG. В РУВД, которая находилась на балконе, на парня составили протокол по ст. 24.23 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий), сообщают правозащитники.


Фото: charter97.org. Фото носит иллюстративный 

Согласно протоколу, Андрей «в неустановленный период времени принял участие в пикетировании, разместив бумажное полотно бело-красно-белого цвета на стекле балкона».

Вину свою Пархоменко не признал, так как по его словам, коробку оставили предыдущие жильцы. В материалах дела имеется черно-белое фото коробки, но судья Юлия Инчина запросить у сотрудников РУВД цветное видео.

Судья отправила дело Андрея «на доработку».
 
 
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27-летнего Андрея Пархоменко 26 апреля задержали дома и увезли в Ленинское РУВД.
 
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